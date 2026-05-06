Будет ли третий бой с Усиком: Дюбуа расставил приоритеты
- Даниэль Дюбуа прокомментировал возможную трилогию с Александром Усиком.
- Британец дал понять, что сейчас у него есть другой главный приоритет.
- Окончательное решение относительно будущих боев он планирует принимать самостоятельно.
Бывший чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа прокомментировал возможную трилогию с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александром Усиком.
Об этом он рассказал в интервью Fight Hub TV.
Дюбуа о трилогии с Усиком
По словам британца, он не заглядывает в далекое будущее, ведь сейчас сосредоточен на предстоящем поединке с Фабио Уордли, который запланирован на 9 мая в Манчестере.
– Я не смотрю дальше боя с Уордли. Это самый важный бой для меня. А потом мы решим, с кем будем драться дальше, – ответил Даниэль.
Британец добавил, что сам будет решать, что делать дальше. Также заявил, что им «никто не будет диктовать, что делать».
Ранее тренер британца Дон Чарльз также высказывался о возможном третьем бою с Усиком.
– На мой взгляд, Усик достиг чрезвычайно многого. Конечно, нельзя игнорировать девятое мая, но все же – вы задаете мне вопрос, и я отвечу. Пусть он сначала снова станет двукратным чемпионом мира. А уже потом мы вернемся и рассмотрим вопрос, который вы только что задали, – заявил специалист.
Для Уордли бой против Дюбуа станет первой защитой титула чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе.
Напомним, что Дюбуа дважды проиграл Усику нокаутом. В первом бою в августе 2023 года украинец нокаутировал его в девятом раунде, а в июле 2025 года на стадионе Уэмбли бой завершился уже в пятом раунде.