Колишній чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа прокоментував можливу трилогію з чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександром Усиком.

Про це він сказав в коментарі Fight Hub TV.

Дюбуа про трилогію з Усиком

За словами британця, він не дивиться у далеке майбутнє, адже зараз зосереджений на майбутньому поєдинку з Фабіо Вордлі, який запланований на 9 травня у Манчестері.

– Я не дивлюся далі бою з Вордлі. Це найбільший бій для мене. А потім ми вирішимо, з ким будемо битися далі, – відповів Даніель.

Британець додав, що сам вирішуватиме, що робитиме далі. Також заявив, що їм “ніхто не буде диктувати, що робити”.

Раніше тренер британця Дон Чарльз також висловлювався про можливий третій бій з Усиком.

– На мою думку, Усик досяг надзвичайно багато. Звісно, не можна ігнорувати дев’яте травня, але все ж – ви ставите мені запитання, і я відповім. Нехай він спершу знову стане дворазовим чемпіоном світу. А вже потім ми повернемося і розглянемо питання, яке ви щойно поставили, – заявив фахівець.

Для Вордлі бій проти Дюбуа стане першим захистом титулу чемпіона за версією WBO у гевівейті.

Нагадаємо, що Дюбуа двічі програв Усику нокаутом. У першому бою у серпні 2023 року українець нокаутував його у дев’ятому раунді, а у липні 2025 року на стадіоні Вемблі бій завершився вже у п’ятому раунді.

