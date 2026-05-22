Чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів, як бачить свою перемогу в поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Це сталося на пресконференції напередодні бою Усик – Верховен, який відбудеться у Гізі 23 травня.

Усик про бій з Верховеном

В Усика запитали про очікування від бою, можливі 12 раундів та його прогноз на перемогу в суботу.

– Я не знаю, скільки раундів триватиме цей бій. Я не буду засмучений, якщо буде 12 раундів – це нормально. Але я не знаю. Коли в мене буде можливість (на нокаут, – Ред.), я нею скористаюся, – сказав Усик.

У нідерландця також запитали, яким чином він має намір здобути перемогу в поєдинку з Усиком. Верховен заявив, що його влаштує будь-який сценарій власної перемоги.

– Я привнесу те, що він раніше не бачив. Бо він раніше зустрічався з боксерами і боксував все життя, я ж — ні. Я запропоную інший підхід. Побачимо в суботу. Нехай переможе найсильніший, – сказав Верховен.

Після пресконференцій Усик та Верховен знову зійшлися у битві погляді напередодні бою. Вона тривала майже дві хвилини.

THE INTENSITY BETWEEN USYK AND VERHOEVEN Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN pic.twitter.com/KS7iG0KG0i — Ring Magazine (@ringmagazine) May 21, 2026

У поєдинку, який відбудеться 23 травня, Усик захищатиме звання чемпіона світу проти колишнього кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятимуть титули WBC та The Ring.

В андекарді бою Усик – Верховен заплановані дев’ять поєдинків.

