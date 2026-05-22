Не засмучуся, якщо буде 12 раундів: Усик перед боєм із Верховеном
- Олександр Усик не виключив перемогу нокаутом у бою з Верховеном.
- Ріко Верховен заявив, що готовий до будь-якого сценарію поєдинку.
Чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів, як бачить свою перемогу в поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Це сталося на пресконференції напередодні бою Усик – Верховен, який відбудеться у Гізі 23 травня.
Усик про бій з Верховеном
В Усика запитали про очікування від бою, можливі 12 раундів та його прогноз на перемогу в суботу.
– Я не знаю, скільки раундів триватиме цей бій. Я не буду засмучений, якщо буде 12 раундів – це нормально. Але я не знаю. Коли в мене буде можливість (на нокаут, – Ред.), я нею скористаюся, – сказав Усик.
У нідерландця також запитали, яким чином він має намір здобути перемогу в поєдинку з Усиком. Верховен заявив, що його влаштує будь-який сценарій власної перемоги.
– Я привнесу те, що він раніше не бачив. Бо він раніше зустрічався з боксерами і боксував все життя, я ж — ні. Я запропоную інший підхід. Побачимо в суботу. Нехай переможе найсильніший, – сказав Верховен.
Після пресконференцій Усик та Верховен знову зійшлися у битві погляді напередодні бою. Вона тривала майже дві хвилини.
THE INTENSITY BETWEEN USYK AND VERHOEVEN
У поєдинку, який відбудеться 23 травня, Усик захищатиме звання чемпіона світу проти колишнього кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятимуть титули WBC та The Ring.
В андекарді бою Усик – Верховен заплановані дев’ять поєдинків.