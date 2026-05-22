Уже 23 травня в Єгипті, біля пірамід Гізи, відбудеться велике боксерське шоу, головною подією якого стане бій у надважкій вазі між чемпіоном світу WBC, WBA та IBF Олександром Усиком і нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Цей поєдинок цікавий не лише через статус спортсменів, а й через інтригу. Усик проводить захист чемпіонського поясу WBC, а сам вечір боксу обіцяє бути насиченим ще до головної події.

В скільки буде бій Усика та Верховена та коли починається вечір боксу, читайте в нашому матеріалі.

Усик – Верховен: о котрій годині початок бою

О котрій годині початок бою Усик – Верховен, буде залежати від тривалості попередніх боїв.

За попередньою інформацією, головний бій вечора розпочнеться не раніше 21:45 за київським часом.

Тобто глядачам варто враховувати, що реальний вихід боксерів на ринг може зміститися, якщо андеркардні бої затягнуться.

Вечір боксу починається раніше: що таке андеркард

Насправді вечір боксу починається значно раніше за головний бій. Організатори запланували старт шоу на 18:00 за київським часом. Саме тоді розпочнуться перші бої андеркарду, які поступово відкривають весь боксерський вечір.

Перед виходом Усика і Верховена відбудеться ціла серія поєдинків андеркарду — всього заплановано дев’ять боїв.

Саме вони формують атмосферу вечора і поступово ведуть до головної події. Тому час, о котрій бій Усик – Верховен, залежить від того, що саме ви хочете побачити — весь турнір чи лише фінальний бій.

Отже, вечір боксу в Гізі стартує о 18:00, але головний інтерес зосереджений навколо бою Усик – Верховен, який очікується після 21:45.

Повний андеркард вечора боксу

У рамках шоу в Гізі заплановані такі поєдинки:

Гамза Шираз (Велика Британія) — Алем Бегіч (Німеччина)

Джек Каттералл (Велика Британія) — Шахрам Гіясов (Узбекистан)

Френк Санчес (Куба) — Річард Торрез-молодший (США)

Мізукі Хірута (Японія) — Маї Соліман (Австралія)

Даніель Лапін (Україна) — Бенджамін Мендес Тані (Франція)

Басем Мамдух (Єгипет) — Джамар Теллі (США)

Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія) — Діді Імпракс (Індонезія)

Махмуд Мубарак (Єгипет) — Алі Серункуга (Уганда)

Омар Хікал (Єгипет) — Майкл Калвалья (Кенія)

Окремо варто відзначити, що деякі бої мають титульне або претендентське значення, зокрема поєдинки за пояси WBO, WBA та статус офіційного претендента IBF.

Де дивитися бій Усик – Верховен

Подивитися бій можна буде лише через офіційні платформи, які мають права на трансляцію. В Україні головним сервісом стане Київстар ТБ, де покажуть увесь вечір боксу — від андеркарду до головного поєдинку.

Перегляд доступний через застосунок або вебсайт, але для цього потрібно мати підписку на пакет Преміум HD (від 99 грн) або Благодійний (250 грн). У деяких користувачів також є можливість підключити доступ за додаткові 50 грн через опцію Суперсила.

Ще одна платформа — DAZN, де трансляція відбуватиметься за підпискою, яка коштує приблизно 370 грн. Однак на цьому витрати не закінчуються, адже додатково потрібно буде оплатити саму подію за системою PPV, що орієнтовно становить близько 913 грн.

Для глядачів у Польщі та Чехії трансляцію з українським коментуванням покаже Megogo. Там також діє система PPV, а вартість перегляду залежить від країни: у Польщі — 79,99 PLN, у Чехії — 461 CZK.

