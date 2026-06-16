Усик вперше прокоментував зустріч із Трампом у Білому домі
- Олександр Усик подякував Дональду Трампу за запрошення та теплий прийом у Білому домі.
- Український боксер наголосив, що спорт допомагає об'єднувати людей і культури.
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик вперше прокоментував свій візит до Білого дому та зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Про це він розповів у дописі в соцмережі Instagram, додавши спільне фото з главою Білого дому.
Усик про зустріч із Трампом
– Зустріч із президентом Сполучених Штатів у Білому домі. Дякую за запрошення, гостинність та теплий прийом. Спорт справді об’єднує людей, формує повагу та зближує культури. Я щиро вдячний за можливість зустрітися та поспілкуватися особисто, – написав Усик в Instagram.
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Меган Моббс, донька колишнього спецпосланця США Кіта Келлога, опублікувала ще одне фото, на якому вона, її батько, Олександр Усик та Дональд Трамп.
– Америка любить борців. Америка любить переможців. Дональд Трамп, наш борець і переможець, поруч із беззаперечним чемпіоном світу Олександром Усиком.
Тепер настав час робити те, що роблять переможці: стояти пліч-о-пліч із побратимами-воїнами, боротися разом і забезпечити тривалий мир для вільного світу, – йдеться у її дописі.
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Олександр Усик був спеціальним гостем на турнірі UFC Freedom 250, який відбувся у Білому домі 14 червня.
Головний бій вечора завершився перемогою американця Джастіна Гейджі, який здолав Ілію Топупію та здобув чемпіонський пояс UFC.