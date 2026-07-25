За меня проголосовало бы больше людей: Усик сказал, будет ли баллотироваться в президенты
- Александр Усик прокомментировал попадание в рейтинг потенциальных кандидатов в президенты Украины, где за него готовы были бы проголосовать 5,9% респондентов.
- Боксер заявил, что в случае реального участия мог бы получить большую поддержку, и пояснил, собирается ли баллотироваться на пост президента Украины.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал свой результат в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты Украины.
Усик о результатах гипотетических выборов
По данным опроса социологической группы Рейтинг, на президентских выборах за Усика готовы были проголосовать 5,9% респондентов. С таким показателем боксер занял пятое место.
Сам Усик считает, что в случае реального участия в выборах мог бы получить большую поддержку. В то же время, он заверил, что не планирует баллотироваться на пост главы государства.
— Если бы я намеревался баллотироваться в президенты, думаю, за меня проголосовало бы больше людей. Но я не буду принимать участие в выборах президента Украины, — заявил Усик в интервью пресс-службе ФК Полесья, где он работает первым вице-президентом.
Согласно результатам опроса, в первом туре гипотетических президентских выборов 22,3% украинцев поддержали бы действующего президента Владимира Зеленского. За Валерия Залужного готовы проголосовать 14,9% опрошенных, а за Михаила Федорова – 13,4%.
Ранее Усик неоднократно предполагал, что после завершения боксерской карьеры может заняться политикой и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.
Также он заявил, что не рассматривает для себя должность ниже президента Украины.
В то же время, спортсмен также говорил, что политическая деятельность его не интересует.
К слову, 26 июня Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов в тяжелом весе и объяснил причины такого решения.