Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал свой результат в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты Украины.

Усик о результатах гипотетических выборов

По данным опроса социологической группы Рейтинг, на президентских выборах за Усика готовы были проголосовать 5,9% респондентов. С таким показателем боксер занял пятое место.

Сам Усик считает, что в случае реального участия в выборах мог бы получить большую поддержку. В то же время, он заверил, что не планирует баллотироваться на пост главы государства.

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— Если бы я намеревался баллотироваться в президенты, думаю, за меня проголосовало бы больше людей. Но я не буду принимать участие в выборах президента Украины, — заявил Усик в интервью пресс-службе ФК Полесья, где он работает первым вице-президентом.

Согласно результатам опроса, в первом туре гипотетических президентских выборов 22,3% украинцев поддержали бы действующего президента Владимира Зеленского. За Валерия Залужного готовы проголосовать 14,9% опрошенных, а за Михаила Федорова – 13,4%.

Ранее Усик неоднократно предполагал, что после завершения боксерской карьеры может заняться политикой и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

Также он заявил, что не рассматривает для себя должность ниже президента Украины.

В то же время, спортсмен также говорил, что политическая деятельность его не интересует.

К слову, 26 июня Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов в тяжелом весе и объяснил причины такого решения.

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