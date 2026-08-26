Президент Украины Владимир Зеленский встретился с трёхкратным абсолютным чемпионом мира по боксу в трёх разных весовых категориях по версиям WBC, WBA, IBF, WBO Теренсом Кроуфордом.

Об этом сообщил Офис президента.

Теренс Кроуфорд прибыл в Украину

Теренс Кроуфорд публично поддержал Украину и украинский народ. В апреле 2022 года боксер записал обращение через WBC Ukraine и призвал мировое сообщество молиться за Украину и поддерживать украинцев.

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Как отметили в пресс-службе ОП, американский спортсмен открыто говорит о войне и называет украинцев своими братьями.

Присутствовавший на встрече основатель украинской Лиги бокса ветеранов боевых действий Игорь Фаниян рассказал, что эта организация первой в Украине провела бои ветеранов на протезах.

— Мы знаем вас. Да, мы знаем о ваших победах. И в Украине нам тоже нужна победа, но только одна. Одна большая, которая для нас очень важна. Важна потому, что это для нас возможность выжить. И мы очень благодарны вам лично и вашим друзьям. Мы очень благодарны за то, что вы поддерживали Украину с самого начала этой войны, — отметил Зеленский.

Во время встречи Кроуфорд подарил Зеленскому 3,5-месячного щенка питбультерьера по имени Фрейя – в честь будущей системы ПВО FREYJA. Ее дед Атос пережил оккупацию Бучи, был спасен украинскими военными и сейчас живет в Хьюстоне.

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Зеленскому также передали оригинал картины американского художника Андреса Валенсии Invasion of Ukraine (Вторжение в Украину) — личный подарок от президента WBC Маурисио Сулеймана. Художник создал её в 2022 году в возрасте 10 лет под впечатлением от полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, президент WBC Ukraine Николай Ковальчук вручил Зеленскому персональный пояс чемпиона мира WBC от Маурисио Сулеймана.

На нем изображен портрет Зеленского рядом с пожизненным президентом WBC Хосе Сулейманом и Флойдом Мейвезером — как символ солидарности международного боксtрского сообщества с народом Украины.

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