Президент Украины Владимир Зеленский встретился с трёхкратным абсолютным чемпионом мира по боксу в трёх разных весовых категориях по версиям WBC, WBA, IBF, WBO Теренсом Кроуфордом.

Об этом сообщил Офис президента.

Теренс Кроуфорд прибыл в Украину

Теренс Кроуфорд публично поддержал Украину и украинский народ. В апреле 2022 года боксер записал обращение через WBC Ukraine и призвал мировое сообщество молиться за Украину и поддерживать украинцев.

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Как отметили в пресс-службе ОП, американский спортсмен открыто говорит о войне и называет украинцев своими братьями.

Присутствовавший на встрече основатель украинской Лиги бокса ветеранов боевых действий Игорь Фаниян рассказал, что эта организация первой в Украине провела бои ветеранов на протезах.

— Мы знаем вас. Да, мы знаем о ваших победах. И в Украине нам тоже нужна победа, но только одна. Одна большая, которая для нас очень важна. Важна потому, что это для нас возможность выжить. И мы очень благодарны вам лично и вашим друзьям. Мы очень благодарны за то, что вы поддерживали Украину с самого начала этой войны, — отметил Зеленский.

Во время встречи Кроуфорд подарил Зеленскому 3,5-месячного щенка питбультерьера по имени Фрейя – в честь будущей системы ПВО FREYJA. Ее дед Атос пережил оккупацию Бучи, был спасен украинскими военными и сейчас живет в Хьюстоне.

Зеленскому также передали оригинал картины американского художника Андреса Валенсии Invasion of Ukraine (Вторжение в Украину) — личный подарок от президента WBC Маурисио Сулеймана. Художник создал её в 2022 году в возрасте 10 лет под впечатлением от полномасштабного вторжения РФ.

Зеленський і Кроуфорд

Фото: Офис президента

Кроме того, президент WBC Ukraine Николай Ковальчук вручил Зеленскому персональный пояс чемпиона мира WBC от Маурисио Сулеймана.

На нем изображен портрет Зеленского рядом с пожизненным президентом WBC Хосе Сулейманом и Флойдом Мейвезером — как символ солидарности международного боксtрского сообщества с народом Украины.

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