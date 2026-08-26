Президент України Володимир Зеленський зустрівся з триразовим абсолютним чемпіоном світу з боксу в трьох різних вагових категоріях за версіями WBC, WBA, IBF, WBO Теренсом Кроуфордом.

Про це повідомив Офіс президента.

Теренс Кроуфорд прибув в Україну

Теренс Кроуфорд публічно підтримав Україну та український народ. У квітні 2022 року боксер записав звернення через WBC Ukraine і закликав світову спільноту молитися за Україну й підтримувати українців.

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Як зазначили у пресслужбі ОП, американський спортсмен відкрито говорить про війну й називає українців своїми братами.

Присутній на зустрічі засновник української Ліги боксу ветеранів бойових дій Ігор Фаніян розповів, що ця організація першою в Україні провела бої ветеранів на протезах.

– Ми знаємо вас. Так, ми знаємо про ваші перемоги. І в Україні нам теж потрібна перемога, але лише одна. Одна велика, яка для нас дуже важлива. Важлива тому, що це для нас можливість вижити. І ми дуже вдячні вам особисто та вашим друзям. Ми дуже вдячні за те, що ви підтримували Україну від самого початку цієї війни, – зазначив Зеленський.

Під час зустрічі Кроуфорд подарував Зеленському 3,5-місячне цуценя пітбультер’єра на ім’я Фрея – на честь майбутньої системи ППО FREYJA. Її дід Атос пережив окупацію Бучі, був урятований українськими військовими і зараз живе в Г’юстоні.

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Зеленському передали також оригінал картини американського художника Андреса Валенсії Invasion of Ukraine (Вторгнення в Україну) — особистий подарунок від президента WBC Маурісіо Сулеймана. Художник створив її у 2022 році у 10-річному віці під враженням від повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, президент WBC Ukraine Микола Ковальчук вручив Зеленському персональний пояс чемпіона світу WBC від Маурісіо Сулеймана.

На ньому розміщено портрет Зеленського поряд із довічним президентом WBC Хосе Сулейманом та Флойдом Мейвезером – як символ солідарності міжнародної боксерської спільноти з народом України.

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