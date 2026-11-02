Пусть Бог его благословит: Усик о цели возвращения Ломаченко в бокс
- Александр Усик поддержал решение Василия Ломаченко возобновить боксерскую карьеру.
- По мнению Усика, главная цель Ломаченко — стать абсолютным чемпионом мира.
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик высказался о решении экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко возобновить боксерскую карьеру.
Об этом он рассказал в комментарии DAZN.
Усик о Ломаченко
По мнению Усика, главной целью Ломаченко по-прежнему остается завоевание титула абсолютного чемпиона мира.
– Я очень рад, что он возвращается. Думаю, Василий хочет стать абсолютным чемпионом мира. Я этого хочу. Пусть Бог его благословит, – сказал Усик.
Последний раз боксер выходил на ринг в мае 2024 года, когда нокаутировал Джорджа Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона IBF в легком весе.
Боксер ранее дал понять, что рассматривает возможность побороться за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
В конце октября журналист Дэн Рафаэль сообщал, что Василий Ломаченко подпишет новый контракт с промоутерской компанией Top Rank и вернется на ринг в феврале 2027 года.
По его информации, первым боем после возвращения станет встреча с непобедимым филиппинцем Чарли Суаресом.