Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик высказался о решении экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко возобновить боксерскую карьеру.

Об этом он рассказал в комментарии DAZN.

Усик о Ломаченко

По мнению Усика, главной целью Ломаченко по-прежнему остается завоевание титула абсолютного чемпиона мира.

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– Я очень рад, что он возвращается. Думаю, Василий хочет стать абсолютным чемпионом мира. Я этого хочу. Пусть Бог его благословит, – сказал Усик.

Последний раз боксер выходил на ринг в мае 2024 года, когда нокаутировал Джорджа Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона IBF в легком весе.

Боксер ранее дал понять, что рассматривает возможность побороться за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В конце октября журналист Дэн Рафаэль сообщал, что Василий Ломаченко подпишет новый контракт с промоутерской компанией Top Rank и вернется на ринг в феврале 2027 года.

По его информации, первым боем после возвращения станет встреча с непобедимым филиппинцем Чарли Суаресом.

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Василь Ломаченко

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