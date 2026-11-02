Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Олександр Усик висловився про рішення ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка відновити боксерську кар’єру.

Про це він сказав у коментарі DAZN.

Усик про Ломаченка

На думку Усика, головною метою Ломаченка залишається здобуття титулу абсолютного чемпіона світу.

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– Я дуже радий, що він повертається. Думаю, Василь хоче стати абсолютним чемпіоном світу. Я цього хочу. Нехай Бог його благословить, – сказав Усик.

Востаннє боксер виходив на ринг у травні 2024 року, коли нокаутував Джорджа Камбососа в 11-му раунді та завоював титул чемпіона IBF у легкій вазі.

Боксер раніше дав зрозуміти, що розглядає можливість поборотися за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Наприкінці жовтня журналіст Ден Рафаель повідомляв, що Василь Ломаченко підпише новий контракт із промоутерською компанією Top Rank та повернеться на ринг у лютому 2027 року.

За його інформацією, першим боєм після повернення стане зустріч з непереможним філіппінцем Чарлі Суаресом.

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