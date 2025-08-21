Укр Рус
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

Полесье – Фиорентина: где смотреть матч плей-офф отбора Лиги конференций

ФК Полісся
Фото: ФК Полісся

Матч Полесье – Фиорентина в плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 21 августа. Игра пройдет на стадионе Татран Арена в словацком городе Пряшев.

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Матч Полесье – Фиорентина, где смотреть в Украине и кто покажет матч полесских волков против фиалок в квалификации Лиги конференций, рассказывают Факты ICTV.

Полесье – Фиорентина: где смотреть

Болельщики в Украине смогут посмотреть игру Полесье – Фиорентина в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Трансляция будет доступна в разделе Спорт. Для просмотра нужно будет авторизоваться по номеру телефона в приложении или на сайте платформы.

На матче Полесье – Фиорентина будет работать азербайджанская бригада арбитров во главе с 37-летним Алияром Агаевым.

Ему будут ассистировать Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Резервным арбитром назначен Камаль Умудлу.

За VAR будет отвечать немец Роберт Шредер, которому будет ассистировать азербайджанец Ингилаб Маммадов.

Напомним, в предыдущем туре квалификации Лиги конференций Полесье по сумме двух матчей одолело венгерский Пакш.

ФК Полісся

