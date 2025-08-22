Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам ответных матчей третьего раунда квалификации в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

В третьем туре отбора состоялись три матча с участием украинских команд, по итогам которых Динамо продолжит выступления в Лиге Европы, а Шахтер в Лиге конференций. Также в плей-офф ЛК вышло Полесье.

Сейчас Украина занимает в таблице коэффициентов УЕФА 27-е место.

Сколько баллов заработали украинские клубы

В первых матчах плей-офф-раунда только Шахтеру удалось набрать очки, ведь горняки сыграли вничью со швейцарским Серветтом (1:1) в Лиге конференций.

В то же время Полесье потерпело разгромное поражение (0:3) от Фиорентины в Лиге конференций, а Динамо уступило Маккаби Тель-Авив в Лиге Европы со счетом 1:3.

Ничья принесла в копилку 0,125 балла. В целом Украина имеет в своем активе сейчас 19,850 балла в таблице.

За счет неудач украинских клубов Азербайджан, который идет на 28-м месте, уменьшил свой отрыв до 0,350 балла. Единственный представитель страны Карабах, который продолжает выступления в Лиге чемпионов, одержал победу над Ференцварошем.

Отставание от 26-й Словении теперь составляет 0,968 балла. Ее клуб Целье одержал победу в Лиге конференций, тогда как Олимпия Любляна проиграла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 94,950 балла (9/9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 84,517 балла (7/7);

3. Испания – 78,828 балла (8/8);

4. Германия – 74,545 балла (7/7);

5. Франция – 67,819 балла (7/7);

6. Нидерланды – 61,616 балла (6/6);

7. Португалия – 55,766 балла (5/5);

8. Бельгия – 53,550 балла (4/5);

9. Турция – 43,500 балла (5/5);

10. Чехия – 40,300 балла (5/5);

… 26. Словения – 20,468 балла (2/4);

27. Украина – 19,850 балла (3/4);

28. Азербайджан – 19,500 балла (1/4).

В целом в топ-30 рейтинга произошло три изменения: поднялись Венгрия и Румыния, тогда как Сербия потеряла две позиции и теперь идет на 24-м месте.

Ответные матчи плей-офф-раунда еврокубков запланированы на 26-28 августа. Динамо, Шахтер и Полесье будут играть в четверг, 28 августа.

