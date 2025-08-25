Хачериди возобновил карьеру и стал партнером Ракицкого: что известно

Одесский Черноморец, выступающий в Первой лиге, объявил о подписании контракта с бывшим центрбеком сборной Украины и киевского Динамо Евгением Хачериди.

Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях.

Хачериди стал игроком Черноморца

– ФК Черноморец рад объявить о подписании опытного защитника Евгения Хачериди. Евгений – многократный чемпион Украины, обладатель национальных трофеев, участник Евро в составе сборной Украины. Теперь его опыт и надежность будут работать на команду моряков, – говорится в сообщении.

Детали соглашения 38-летнего футболиста с одесским клубом пока неизвестны.

Как известно, за Черноморец выступает Ярослав Ракицкий. Поэтому после перехода Евгения в ряды одесситов потенциально мы можем увидеть связку центральных защитников сборной Украины образца 2009-2016 годов.

Последний раз за профессиональный клуб Хачериди играл еще в 2020 году. С тех пор выступал за любительские клубы, а в прошлом сезоне работал скаутом киевского Динамо.

После стартовых трех туров Первой лиги Черноморец занимает второе место, имея в активе семь очков. Столько же набранных пунктов у полтавской Ворсклы и Агробизнеса.

Следующий матч в чемпионате Черноморец проведет против ФК ЮКСА 28 августа. Главным тренером одесситов является Александр Кучер.

