Хачеріді відновив кар’єру та став партнером Ракіцького: що відомо

Одеський Чорноморець, який виступає у Першій лізі, оголосив про підписання контракту з колишнім центрбеком збірної України та київського Динамо Євгеном Хачеріді.

Про це клуб повідомив у своїх соціальних мережах.

Хачеріді став гравцем Чорноморця

– ФК Чорноморець радий оголосити про підписання досвідченого захисника Євгена Хачеріді. Євген – багаторазовий чемпіон України, володар національних трофеїв, учасник Євро у складі збірної України. Тепер його досвід та надійність працюватимуть на команду моряків, – йдеться у повідомленні.

Деталі угоди 38-річного футболіста з одеським клубом наразі невідомі.

Як відомо, за Чорноморець виступає Ярослав Ракіцький. Тож після переходу Євгена до лав одеситів потенційно ми можемо побачити зв’язку центральних захисників збірної України зразка 2009-2016 років.

Востаннє за професійний клуб Хачеріді грав ще у 2020 році. Відтоді виступав за аматорські клуби, а минулий сезон працював скаутом київського Динамо.

View this post on Instagram A post shared by FC Chornomorets Odesa / ФК Чорноморець Одеса (@fcchornomorets)

Після стартових трьох турів Першої ліги Чорноморець посідає друге місце, маючи в активі сім очок. Стільки ж набраних пунктів у полтавської Ворскли та Агробізнеса.

Наступний матч у чемпіонаті Чорноморець проведе проти ФК ЮКСА 28 серпня. Головним тренером одеситів є Олександр Кучер.

