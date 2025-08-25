Хачеріді відновив кар’єру та став партнером Ракіцького: що відомо
Одеський Чорноморець, який виступає у Першій лізі, оголосив про підписання контракту з колишнім центрбеком збірної України та київського Динамо Євгеном Хачеріді.
Про це клуб повідомив у своїх соціальних мережах.
Хачеріді став гравцем Чорноморця
– ФК Чорноморець радий оголосити про підписання досвідченого захисника Євгена Хачеріді. Євген – багаторазовий чемпіон України, володар національних трофеїв, учасник Євро у складі збірної України. Тепер його досвід та надійність працюватимуть на команду моряків, – йдеться у повідомленні.
Деталі угоди 38-річного футболіста з одеським клубом наразі невідомі.
Як відомо, за Чорноморець виступає Ярослав Ракіцький. Тож після переходу Євгена до лав одеситів потенційно ми можемо побачити зв’язку центральних захисників збірної України зразка 2009-2016 років.
Востаннє за професійний клуб Хачеріді грав ще у 2020 році. Відтоді виступав за аматорські клуби, а минулий сезон працював скаутом київського Динамо.
Після стартових трьох турів Першої ліги Чорноморець посідає друге місце, маючи в активі сім очок. Стільки ж набраних пунктів у полтавської Ворскли та Агробізнеса.
Наступний матч у чемпіонаті Чорноморець проведе проти ФК ЮКСА 28 серпня. Головним тренером одеситів є Олександр Кучер.