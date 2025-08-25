Укр Рус
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Хачеріді відновив кар’єру та став партнером Ракіцького: що відомо

Євген Хачеріді
Фото: ФК Чорноморець

Одеський Чорноморець, який виступає у Першій лізі, оголосив про підписання контракту з колишнім центрбеком збірної України та київського Динамо Євгеном Хачеріді.

Про це клуб повідомив у своїх соціальних мережах.

Хачеріді став гравцем Чорноморця

– ФК Чорноморець радий оголосити про підписання досвідченого захисника Євгена Хачеріді. Євген – багаторазовий чемпіон України, володар національних трофеїв, учасник Євро у складі збірної України. Тепер його досвід та надійність працюватимуть на команду моряків, – йдеться у повідомленні.

Деталі угоди 38-річного футболіста з одеським клубом наразі невідомі.

Зараз дивляться

Як відомо, за Чорноморець виступає Ярослав Ракіцький. Тож після переходу Євгена до лав одеситів потенційно ми можемо побачити зв’язку центральних захисників збірної України зразка 2009-2016 років.

Востаннє за професійний клуб Хачеріді грав ще у 2020 році. Відтоді виступав за аматорські клуби, а минулий сезон працював скаутом київського Динамо.

Після стартових трьох турів Першої ліги Чорноморець посідає друге місце, маючи в активі сім очок. Стільки ж набраних пунктів у полтавської Ворскли та Агробізнеса.

Наступний матч у чемпіонаті Чорноморець проведе проти ФК ЮКСА 28 серпня. Головним тренером одеситів є Олександр Кучер.

