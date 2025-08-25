Укр Рус
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

В Кубке Украины одной из команд аннулируют победу в 1/32 финала: детали

ФК ЮКСА
Фото: ФК ЮКСА

Победу ФК ЮКСА над винницкой Нивой в 1/32 финала Кубка Украины аннулируют. А путевку в следующий этап соревнований получит Нива.

Об этом пишет издание Чемпион.

ФК ЮКСА получит техническое поражение в Кубке Украины

В матче 1/32 финала Кубка Украины клуб ЮКСА из Киевской области обыграл на выезде Ниву со счетом 3:1.

Однако команде будет присуждено техническое поражение за этот матч из-за того, что тренерский штаб ЮКСА выпустил на поле футболиста, которого не заявили на эту игру.

На 46-й минуте вместо бразильца Педро Акасио на поле вышел парагвайский легионер Пабло Рамон Кастро Гонсалес. Отмечается, что он не имел права играть в этом матче, ведь отсутствовал в заявке.

По регламенту, Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ назначит ЮКСА техническое поражение со счетом 0:3.

Добавим, что ЮКСА выступает в Первой лиге Украины и после стартовых трех туров идет на девятой строчке. Нива играет во Второй лиге Украины и после четырех матчей набрала одно очко, занимая девятое место среди 11-ти команд.

Связанные темы:

Кубок УкраиныФутбол
