Новичок киевского Динамо Владислав Бленуце оказался в центре скандала через несколько дней после заключения 5-летнего контракта с бело-синими.

В аккаунте игрока в соцсети TikTok нашли репосты с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым и российским так называемым искусством.

Игрок Динамо Бленуце попал в скандал

В TikTok Владислав выражал восхищение российским певцом Валерием Меладзе, группой ВИА ГРА и пропагандистским сериалом Бригада.

Вишенкой на торте стал репост с пропагандистом Владимиром Соловьевым, где он критикует власти Молдовы.

Доступ к этому аккаунту сейчас ограничен. Также у футболиста закрыта страница в соцсети Instagram. Однако уже изменил в ней фото, где он в футболке Динамо, и добавил, что является футболистом киевского клуба.

По данным некоторых СМИ, жена футболиста распространяла выступления диктатора России Владимира Путина.

Реакция на скандал с Бленуце

Это вызвало скандал в украинском сегменте социальных сетей. Под постом о подписании игрока болельщики начали сокрушительно критиковать Динамо за то, что они не проверили его взгляды.

Вот некоторые из комментариев:

Неужели для Динамо позиция игрока важна только на поле? Репосты Соловьева, Бригады, пророссийские цитаты… и это все в аккаунте футболиста, который должен играть за Динамо. Клуб, который является символом Украины. Это выглядит как пренебрежение к истории и к болельщикам.

Клуб подписывает игрока, который открыто рассматривал Россию. Где проверка позиции игрока вне поля?

Надеюсь, контракт будет расторгнут, здесь не может быть никаких оправданий.

Обидно, что в клубе работают люди, которым безразлична позиция футболиста вне поля. Этот контракт – огромная ошибка и прямая потеря репутации клуба.

Вау, браво, Динамо, сепаров в ДК еще не было.

Половина страны под микроскопом рассматривает переход Забарного и как же он будет играть с Сафоновым в одной команде, в это время Динамо подписывает откровенную ватную шляпу. Вы серьезно?

На скандал также отреагировал офицер ВСУ Дмитрий Лиховий, вспомнив при этом скандал вокруг Украинского католического университета.

– Кто-то ищет позапрошлогодние эмодзи при отборе на проживание в общежитии. Тем временем футбольный клуб Динамо Киев, – говорится в сообщении на Facebook.

Что говорят в Динамо

На громкий скандал уже отреагировал президент киевского клуба Игорь Суркис.

В комментарии изданию Чемпион он сказал, что стоит выслушать позицию самого игрока, ведь он еще не прибыл в Украину.

– Давайте мы пока подождем и его выслушаем, он еще не приехал в Украину. Уже потом будем делать какие-то выводы. Нужно услышать его мнение, что он на это скажет. Если реакция будет адекватной – он будет играть в Динамо Киев. Если нет – он не будет играть в этой команде. Это мое окончательное решение, – сказал Суркис.

О трансфере Владислава Бленуце киевское Динамо объявило в сентябре. Контракт рассчитан на пять лет.

По данным СМИ, сумма трансфера составила €2 млн, а киевляне прописали клаусулу в размере €50 млн.

