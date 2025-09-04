Новачок Динамо втрапив у гучний скандал через репости Соловйова: деталі
Новачок київського Динамо Владіслав Бленуце опинився в центрі скандалу через кілька днів після укладання 5-річного контракту з біло-синіми.
В акаунті гравця у соцмережі TikTok знайшли репости з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим та російським так званим мистецтвом.
Гравець Динамо Бленуце втрапив у скандал
У TikTok Владіслав висловлював захоплення російським співаком Валерієм Меладзе, гуртом ВІА ГРА та пропагандистським серіалом Бригада.
Вишенькою на торті став репост з пропагандистом Володимиром Соловйовим, де він критикує владу Молдови.
Доступ до цього акаунту зараз обмежений. Також у футболіста закрита сторінка у соцмережі Instagram. Проте він вже змінив у ній фото, де постав у футболці Динамо, та додав, що є футболістом київського клубу.
За даними деяких ЗМІ, дружина футболіста поширювала виступи диктатора Росії Володимира Путіна.
Реакція на скандал із Бленуце
Це спричинило скандал в українському сегменті соціальних мереж. Під дописом про підписання гравця вболівальники почали нищівно критикувати Динамо за те, що вони не перевірили його погляди.
Ось деякі з коментарів:
- Невже для Динамо позиція гравця важлива тільки на полі? Репости Соловйова, Бригади, проросійські цитати… і це все в акаунті футболіста, який має грати за Динамо. Клуб, який є символом України. Це як зневага до історії й до вболівальників.
- Клуб підписує гравця, який відкрито розглядав Росію. Де перевірка позиції гравця поза полем?
- Сподіваюсь, контракт буде розірвано, тут не може бути жодних виправдань.
- Прикро, що в клубі працюють люди, яким байдуже на позицію футболіста поза полем. Цей контракт – величезна помилка і пряма втрата репутації клубу.
- Вау, браво, Динамо, сепарів в ДК ще не було.
- Половина країни під мікроскопом розглядає перехід Забарного і як же він буде грати з Сафоновим в одній команді, в цей час Динамо підписує відверту ватну шляпу. Ви серйозно?
На скандал також відреагував офіцер ЗСУ Дмитро Лиховій, згадавши при цьому скандал довкола Українського католицького університету.
– Хтось вишукує позаторішні емодзі під час відбору на проживання в гуртожитку. Тим часом футбольний клуб Динамо Київ, – йдеться в повідомленні на Facebook.
Що кажуть у Динамо
На гучний скандал вже відреагував президент київського клубу Ігор Суркіс.
У коментарі виданню Чемпіон він сказав, що варто послухати позицію самого гравця, адже він ще не прибув в Україну.
– Давайте ми поки почекаємо і його послухаємо, він ще не приїхав в Україну. Вже потім будемо робити якісь висновки. Потрібно почути його думку, що він на це скаже. Якщо реакція буде адекватною – він буде грати в Динамо Київ. Якщо ні – він не буде грати в цій команді. Це моє остаточне рішення, – сказав Суркіс.
Про трансфер Владіслава Бленуце київське Динамо оголосило у вересні. Контракт розрахований на п’ять років.
За даними ЗМІ, ціна трансферу становила €2 млн, а кияни прописали клаусулу у розмірі €50 млн.