Новачок київського Динамо Владіслав Бленуце опинився в центрі скандалу через кілька днів після укладання 5-річного контракту з біло-синіми.

В акаунті гравця у соцмережі TikTok знайшли репости з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим та російським так званим мистецтвом.

Гравець Динамо Бленуце втрапив у скандал

У TikTok Владіслав висловлював захоплення російським співаком Валерієм Меладзе, гуртом ВІА ГРА та пропагандистським серіалом Бригада.

Вишенькою на торті став репост з пропагандистом Володимиром Соловйовим, де він критикує владу Молдови.

Доступ до цього акаунту зараз обмежений. Також у футболіста закрита сторінка у соцмережі Instagram. Проте він вже змінив у ній фото, де постав у футболці Динамо, та додав, що є футболістом київського клубу.

За даними деяких ЗМІ, дружина футболіста поширювала виступи диктатора Росії Володимира Путіна.

Реакція на скандал із Бленуце

Це спричинило скандал в українському сегменті соціальних мереж. Під дописом про підписання гравця вболівальники почали нищівно критикувати Динамо за те, що вони не перевірили його погляди.

Ось деякі з коментарів:

Невже для Динамо позиція гравця важлива тільки на полі? Репости Соловйова, Бригади, проросійські цитати… і це все в акаунті футболіста, який має грати за Динамо. Клуб, який є символом України. Це як зневага до історії й до вболівальників.

Клуб підписує гравця, який відкрито розглядав Росію. Де перевірка позиції гравця поза полем?

Сподіваюсь, контракт буде розірвано, тут не може бути жодних виправдань.

Прикро, що в клубі працюють люди, яким байдуже на позицію футболіста поза полем. Цей контракт – величезна помилка і пряма втрата репутації клубу.

Вау, браво, Динамо, сепарів в ДК ще не було.

Половина країни під мікроскопом розглядає перехід Забарного і як же він буде грати з Сафоновим в одній команді, в цей час Динамо підписує відверту ватну шляпу. Ви серйозно?

На скандал також відреагував офіцер ЗСУ Дмитро Лиховій, згадавши при цьому скандал довкола Українського католицького університету.

– Хтось вишукує позаторішні емодзі під час відбору на проживання в гуртожитку. Тим часом футбольний клуб Динамо Київ, – йдеться в повідомленні на Facebook.

Що кажуть у Динамо

На гучний скандал вже відреагував президент київського клубу Ігор Суркіс.

У коментарі виданню Чемпіон він сказав, що варто послухати позицію самого гравця, адже він ще не прибув в Україну.

– Давайте ми поки почекаємо і його послухаємо, він ще не приїхав в Україну. Вже потім будемо робити якісь висновки. Потрібно почути його думку, що він на це скаже. Якщо реакція буде адекватною – він буде грати в Динамо Київ. Якщо ні – він не буде грати в цій команді. Це моє остаточне рішення, – сказав Суркіс.

Про трансфер Владіслава Бленуце київське Динамо оголосило у вересні. Контракт розрахований на п’ять років.

За даними ЗМІ, ціна трансферу становила €2 млн, а кияни прописали клаусулу у розмірі €50 млн.

