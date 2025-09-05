Сборная Украины по футболу начала квалификацию к чемпионату мира по футболу 2026 года с поражения от сборной Франции.

Матч Украина – Франция состоялся на стадионе Тарчинский Арена в польском Вроцлаве и завершился поражением сине-желтых со счетом 0:2.

Украина – Франция: как прошел матч

Счет в матче открыл футболист Баварии Микаэль Олисе после того, как остался без опеки. Француз пробил в угол ворот Анатолия Трубина – украинский голкипер не сумел дотянуться до мяча.

На перерыв подопечные Дидье Дешама ушли не только со счетом 1:0, но и с тотальным преимуществом во владении мячом (62% на 38%) и по ударам – девять против одного.

Во втором тайме игра сине-желтых была более активной и они имели возможность дважды отличиться в воротах Ле Блю.

Однако в первом моменте удар головой Артема Довбика выбили с линии защитники соперника, а через несколько минут Илья Забарный головой, замыкая передачу на дальней штанге, попал в каркас ворот.

На 82-й минуте французы удвоили свое преимущество после точного удара Килиана Мбаппе.

Украина – Франция — 0:2

Голы: Олисе, 10 Мбаппе, 82

Следующий матч сборная Украины проведет против команды Азербайджана на выезде. Игра состоится 9 сентября в Баку. В параллельном матче в группе D азербайджанцы уступили команде Исландии со счетом 0:5.

