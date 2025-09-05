Україна програла Франції у першому матчі відбору на ЧС-2026
Збірна України з футболу розпочала кваліфікацію до чемпіонату світу з футболу 2026 року з поразки від збірної Франції.
Матч Україна – Франція відбувся на стадіоні Тарчиньский Арена у польському Вроцлаві та завершився поразкою синьо-жовтих з рахунком 0:2.
Україна – Франція: як минув матч
Рахунок у матчі відкрив футболіст Баварії Мікаель Олісе після того, як залишився без опіки. Француз пробив у кут воріт Анатолія Трубіна – український голкіпер не зумів дотягнутися до м’яча.
На перерву підопічні Дідьє Дешама пішли не лише з рахунком 1:0, а й за тотальної переваги у володінні м’ячем (62% на 38%) та за ударами – дев’ять проти одного.
У другому таймі гра синьо-жовтих була жвавішою і вони мали нагоду двічі відзначитися у воротах Ле Блю.
Проте у першому моменті удар головою Артема Довбика вибили з лінії захисники суперника, а через кілька хвилин Ілля Забарний головою, замикаючи передачу на дальній стійці, влучив у каркас воріт.
На 82-й хвилині французи подвоїли свою перевагу після точного удару Кіліана Мбаппе.
Україна – Франція – 0:2
- Голи: Олісе, 10 Мбаппе, 82
Наступний матч збірна України проведе проти команди Азербайджану на виїзді. Гра відбудеться 9 вересня у Баку. У паралельному матчі у групі D азербайджанці поступилися команді Ісландії з рахунком 0:5.