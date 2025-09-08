В 2025 году у сборной Украины запланированы матчи отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года, который примут три страны – Канада, США и Мексика.

В марте подопечные Сергея Реброва играли за выход в элитный дивизион Лиги наций, но уступили Бельгии по сумме двух игр.

Всего в календаре сборной Украины в 2025 году десять матчей.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей сборной Украины в 2025 году.

Матчи сборной Украины 2025 год: календарь

Лига наций. Плей-офф за выход в Лигу А

20 марта, 21:45. Украина – Бельгия — 3:1;

– Бельгия — 3:1; 23 марта, 21:45. Бельгия – Украина — 3:0.

Товарищеский турнир Canadian Shield-2025

7 июня, 22:30. Канада – Украина — 4:2;

– Украина — 4:2; 11 июня, 00:00. Новая Зеландия – Украина — 1:2.

ЧМ-2026. Отбор в группе D

5 сентября, 21.45. Украина – Франция — 0:2;

— 0:2; 9 сентября, 19.00. Азербайджан – Украина;

10 октября, 21.45. Исландия – Украина;

13 октября, 21.45. Украина – Азербайджан;

13 ноября, 21.45. Франция – Украина;

16 ноября, 19.00. Украина – Исландия.

В чемпионате мира по футболу 2026 года впервые примут участие 48 национальных сборных. Европа на турнире будет представлена 16 командами.

По регламенту, команда-победитель группы напрямую выйдет на Мундиаль.

12 сборных, которые займут второе место в группах, и четыре лучшие победители групп Лиги наций на основе общего рейтинга турнира, будут разделены на четыре пути плей-офф. Победитель каждого пути выйдет на ЧМ-2026.

