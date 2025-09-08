Календарь матчей сборной Украины по футболу в 2025 году
В 2025 году у сборной Украины запланированы матчи отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года, который примут три страны – Канада, США и Мексика.
В марте подопечные Сергея Реброва играли за выход в элитный дивизион Лиги наций, но уступили Бельгии по сумме двух игр.
Всего в календаре сборной Украины в 2025 году десять матчей.
Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей сборной Украины в 2025 году.
Матчи сборной Украины 2025 год: календарь
Лига наций. Плей-офф за выход в Лигу А
- 20 марта, 21:45. Украина – Бельгия — 3:1;
- 23 марта, 21:45. Бельгия – Украина — 3:0.
Товарищеский турнир Canadian Shield-2025
- 7 июня, 22:30. Канада – Украина — 4:2;
- 11 июня, 00:00. Новая Зеландия – Украина — 1:2.
ЧМ-2026. Отбор в группе D
- 5 сентября, 21.45. Украина – Франция — 0:2;
- 9 сентября, 19.00. Азербайджан – Украина;
- 10 октября, 21.45. Исландия – Украина;
- 13 октября, 21.45. Украина – Азербайджан;
- 13 ноября, 21.45. Франция – Украина;
- 16 ноября, 19.00. Украина – Исландия.
В чемпионате мира по футболу 2026 года впервые примут участие 48 национальных сборных. Европа на турнире будет представлена 16 командами.
По регламенту, команда-победитель группы напрямую выйдет на Мундиаль.
12 сборных, которые займут второе место в группах, и четыре лучшие победители групп Лиги наций на основе общего рейтинга турнира, будут разделены на четыре пути плей-офф. Победитель каждого пути выйдет на ЧМ-2026.