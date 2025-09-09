Азербайджан – Украина: где смотреть матч отбора на ЧМ-2026
Матч Азербайджан – Украина в отборе на ЧМ-2026 по футболу состоится 9 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.
Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.
Матч Азербайджан – Украина, где смотреть и кто покажет вторую игру сине-желтых в квалификации на чемпионат мира-2026, рассказывают Факты ICTV.
Азербайджан – Украина: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть матч Азербайджан – Украина в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.
Матч Азербайджан – Украина будут комментировать Вадим Скичко и Вадим Шевякин.
Также перед игрой в 18:00 начнется студия. Экспертами станут бывшие игроки сборной Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.
На матче Азербайджан – Украина будет работать греческая бригада арбитров, которую возглавит 36-летний Василис Фотиас.
Ему будут ассистировать Андреас Мейнтанас и Михаил Пападакис. Резервным арбитром назначен Анастасиос Папапетру.
За VAR будет отвечать Ангелос Эвангелу, которому будет ассистировать Иоаннис Пападопулос.
После стартовых матчей сборная Украины занимает третье место в квартете D, Азербайджан – четвертый. Лидерами идут Исландия и Франция, набравшие по три очка.