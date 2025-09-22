Награду Золотой мяч в 2025 году получил Усман Дембеле, футболист сборной Франции и ПСЖ.

Торжественная 69-я церемония вручения Золотого мяча состоялась в Театре Шатле в Париже 22 сентября.

Золотой мяч-2025 получил Дембеле

Для 28-летнего Усмана Дембеле это первый трофей Золотого мяча в карьере.

Он стал шестым французским футболистом, удостоенным этой награды после Реймонда Копа, Мишеля Платини, Жана-Пьера Папена, Зинедина Зидана и Карима Бензема.

Вторым в голосовании стал полузащитник Барселоны Ламин Ямал, а третье место занял еще один игрок ПСЖ, португалец Витинья.

Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча третий год подряд стала Айтана Бонмати – игрок сборной Испании и каталонской Барселоны.

Все лауреаты по версии France Football

  • лучший молодой футболист: вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямал;
  • лучшая молодая футболистка: полузащитник Барселоны и сборной Испании Вики Лопес;
  • лучший бомбардир (мужчины): нападающий Спортинга/Арсенала и сборной Швеции Виктор Дьекереш;
  • лучший бомбардир (женщины): футболистка Барселоны и сборной Польши Ева Пайор;
  • лучший голкипер (мужчины): вратарь ПСЖ/Манчестер Сити и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма;
  • лучший голкипер (женщины): вратарь Астон Виллы и сборной Англии Ханна Хэмптон;
  • лучший тренер (мужская команда): наставник ПСЖ Луис Энрике;
  • лучший тренер (женская команда): наставница сборной Англии Сарина Вигман;
  • лучший клуб (мужчины): французский ПСЖ;
  • лучший клуб (женщины): английский Арсенал.

Также лауреатом приза имени Сократа, который вручается за гуманитарную деятельность, признали фонд Xana Foundation. Награду получила дочь Луиса Энрике – Сира Мартинес.

Напомним, в 2024 году награду Золотой мяч вручили Родри из Манчестер Сити. Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча тогда стала испанка Айтана Бонмати.

