Награду Золотой мяч в 2025 году получил Усман Дембеле, футболист сборной Франции и ПСЖ.

Торжественная 69-я церемония вручения Золотого мяча состоялась в Театре Шатле в Париже 22 сентября.

Золотой мяч-2025 получил Дембеле

Для 28-летнего Усмана Дембеле это первый трофей Золотого мяча в карьере.

Он стал шестым французским футболистом, удостоенным этой награды после Реймонда Копа, Мишеля Платини, Жана-Пьера Папена, Зинедина Зидана и Карима Бензема.

Вторым в голосовании стал полузащитник Барселоны Ламин Ямал, а третье место занял еще один игрок ПСЖ, португалец Витинья.

Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча третий год подряд стала Айтана Бонмати – игрок сборной Испании и каталонской Барселоны.

Все лауреаты по версии France Football

лучший молодой футболист : вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямал;

: вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямал; лучшая молодая футболистка : полузащитник Барселоны и сборной Испании Вики Лопес;

: полузащитник Барселоны и сборной Испании Вики Лопес; лучший бомбардир (мужчины): нападающий Спортинга/Арсенала и сборной Швеции Виктор Дьекереш;

(мужчины): нападающий Спортинга/Арсенала и сборной Швеции лучший бомбардир (женщины): футболистка Барселоны и сборной Польши Ева Пайор;

(женщины): футболистка Барселоны и сборной Польши лучший голкипер (мужчины): вратарь ПСЖ/Манчестер Сити и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма;

(мужчины): вратарь ПСЖ/Манчестер Сити и сборной Италии лучший голкипер (женщины): вратарь Астон Виллы и сборной Англии Ханна Хэмптон;

(женщины): вратарь Астон Виллы и сборной Англии лучший тренер (мужская команда): наставник ПСЖ Луис Энрике;

(мужская команда): наставник ПСЖ лучший тренер (женская команда): наставница сборной Англии Сарина Вигман ;

(женская команда): наставница сборной Англии ; лучший клуб (мужчины): французский ПСЖ;

(мужчины): французский лучший клуб (женщины): английский Арсенал.

Также лауреатом приза имени Сократа, который вручается за гуманитарную деятельность, признали фонд Xana Foundation. Награду получила дочь Луиса Энрике – Сира Мартинес.

Напомним, в 2024 году награду Золотой мяч вручили Родри из Манчестер Сити. Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча тогда стала испанка Айтана Бонмати.

