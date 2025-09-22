Усман Дембеле – обладатель Золотого мяча-2025
Награду Золотой мяч в 2025 году получил Усман Дембеле, футболист сборной Франции и ПСЖ.
Торжественная 69-я церемония вручения Золотого мяча состоялась в Театре Шатле в Париже 22 сентября.
Золотой мяч-2025 получил Дембеле
Для 28-летнего Усмана Дембеле это первый трофей Золотого мяча в карьере.
Он стал шестым французским футболистом, удостоенным этой награды после Реймонда Копа, Мишеля Платини, Жана-Пьера Папена, Зинедина Зидана и Карима Бензема.
Вторым в голосовании стал полузащитник Барселоны Ламин Ямал, а третье место занял еще один игрок ПСЖ, португалец Витинья.
OUSMANE YOU DID IT! #ballondor pic.twitter.com/0eiclvXuXN
— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча третий год подряд стала Айтана Бонмати – игрок сборной Испании и каталонской Барселоны.
Все лауреаты по версии France Football
- лучший молодой футболист: вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямал;
- лучшая молодая футболистка: полузащитник Барселоны и сборной Испании Вики Лопес;
- лучший бомбардир (мужчины): нападающий Спортинга/Арсенала и сборной Швеции Виктор Дьекереш;
- лучший бомбардир (женщины): футболистка Барселоны и сборной Польши Ева Пайор;
- лучший голкипер (мужчины): вратарь ПСЖ/Манчестер Сити и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма;
- лучший голкипер (женщины): вратарь Астон Виллы и сборной Англии Ханна Хэмптон;
- лучший тренер (мужская команда): наставник ПСЖ Луис Энрике;
- лучший тренер (женская команда): наставница сборной Англии Сарина Вигман;
- лучший клуб (мужчины): французский ПСЖ;
- лучший клуб (женщины): английский Арсенал.
Также лауреатом приза имени Сократа, который вручается за гуманитарную деятельность, признали фонд Xana Foundation. Награду получила дочь Луиса Энрике – Сира Мартинес.
Напомним, в 2024 году награду Золотой мяч вручили Родри из Манчестер Сити. Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча тогда стала испанка Айтана Бонмати.