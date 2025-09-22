Усман Дембеле – володар Золотого м’яча-2025
Нагороду Золотий м’яч у 2025 році отримав Усман Дембеле, футболіст збірної Франції та ПСЖ.
Урочиста 69-го церемонія вручення Золотого м’яча відбулася в Театрі Шатле в Парижі 22 вересня.
Золотий м’яч-2025 отримав Дембеле
Для 28-річного Усмана Дембеле це перший трофей Золотого м’яча у кар’єрі.
Він став шостим французьким футболістом, який удостоєний цієї нагороди після Реймонда Копа, Мішеля Платіні, Жана-П’єра Папена, Зінедіна Зідана та Каріма Бензема.
Другим у голосуванні став півзахисник Барселони Ламін Ямал, а третю сходинку посів ще один гравець ПСЖ, португалець Вітінья.
OUSMANE YOU DID IT! #ballondor pic.twitter.com/0eiclvXuXN
— Ballon d’Or (@ballondor) September 22, 2025
Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча третій рік поспіль стала Айтана Бонматі – гравчиня збірної Іспанії та каталонської Барселони.
Всі лауреати за версією France Football
- найкращий молодий футболіст: вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал;
- найкраща молода футболістка: півзахисниця Барселони та збірної Іспанії Вікі Лопес;
- найкращий бомбардир (чоловіки): форвард Спортинга/Арсенала та збірної Швеції Віктор Дьокереш;
- найкращий бомбардир (жінки): футболістка Барселони та збірної Польщі Єва Пайор;
- найкращий голкіпер: воротар ПСЖ/Манчестер Сіті та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма;
- найкраща голкіперка: воротарка Астон Вілли та збірної Англії Ганна Гемптон;
- найкращий тренер (чоловіча команда): наставник ПСЖ Луїс Енріке;
- найкращий тренер (жіноча команда): наставниця збірної Англії Саріна Вігман;
- найкращий клуб (чоловіки): французький ПСЖ;
- найкращий клуб (жінки): англійський Арсенал.
Також лауреатом призу імені Сократеса, який вручається за гуманітарну діяльність, визнали фундацію Xana Foundation. Нагороду отримала донька Луїса Енріке – Сіра Мартінес.
Нагадаємо, у 2024 році нагороду Золотий м’яч вручили Родрі з Манчестер Сіті. Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча тоді стала іспанка Айтана Бонматі.