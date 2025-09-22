Нагороду Золотий м’яч у 2025 році отримав Усман Дембеле, футболіст збірної Франції та ПСЖ.

Урочиста 69-го церемонія вручення Золотого м’яча відбулася в Театрі Шатле в Парижі 22 вересня.

Золотий м’яч-2025 отримав Дембеле

Для 28-річного Усмана Дембеле це перший трофей Золотого м’яча у кар’єрі.

Він став шостим французьким футболістом, який удостоєний цієї нагороди після Реймонда Копа, Мішеля Платіні, Жана-П’єра Папена, Зінедіна Зідана та Каріма Бензема.

Другим у голосуванні став півзахисник Барселони Ламін Ямал, а третю сходинку посів ще один гравець ПСЖ, португалець Вітінья.

Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча третій рік поспіль стала Айтана Бонматі – гравчиня збірної Іспанії та каталонської Барселони.

Всі лауреати за версією France Football

найкращий молодий футболіст : вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал;

: вінгер Барселони та збірної Іспанії найкраща молода футболістка : півзахисниця Барселони та збірної Іспанії Вікі Лопес ;

: півзахисниця Барселони та збірної Іспанії ; найкращий бомбардир (чоловіки): форвард Спортинга/Арсенала та збірної Швеції Віктор Дьокереш;

(чоловіки): форвард Спортинга/Арсенала та збірної Швеції найкращий бомбардир (жінки): футболістка Барселони та збірної Польщі Єва Пайор;

(жінки): футболістка Барселони та збірної Польщі найкращий голкіпер : воротар ПСЖ/Манчестер Сіті та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма;

: воротар ПСЖ/Манчестер Сіті та збірної Італії найкраща голкіперка : воротарка Астон Вілли та збірної Англії Ганна Гемптон;

: воротарка Астон Вілли та збірної Англії найкращий тренер (чоловіча команда): наставник ПСЖ Луїс Енріке ;

(чоловіча команда): наставник ПСЖ ; найкращий тренер (жіноча команда): наставниця збірної Англії Саріна Вігман ;

(жіноча команда): наставниця збірної Англії ; найкращий клуб (чоловіки): французький ПСЖ;

(чоловіки): французький найкращий клуб (жінки): англійський Арсенал.

Також лауреатом призу імені Сократеса, який вручається за гуманітарну діяльність, визнали фундацію Xana Foundation. Нагороду отримала донька Луїса Енріке – Сіра Мартінес.

Нагадаємо, у 2024 році нагороду Золотий м’яч вручили Родрі з Манчестер Сіті. Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча тоді стала іспанка Айтана Бонматі.

