Киевское Динамо с поражения от английского Кристал Пэлес начало выступления в основном раунде Лиги конференций сезона-2025/26.

Матч Динамо Киев – Кристал Пэлес состоялся на стадионе Люблин Арена в польском Люблине и завершился победой команды АПЛ со счетом 2:0.

Динамо – Кристал Пэлес: как прошел матч

С первых минут подопечные Александра Шовковского пытались навязать борьбу, но инициативу перехватили гости. Кристал Пелес мог изменить нули на табло уже в начале игры, но спас Тарас Михавко.

Сейчас смотрят

В середине тайма Михавко травмировался после столкновения с Максансом Лакруа и вынужденно покинул поле. Пока готовили замену, динамовцы пропустили: Ереми Пино пасом с левого фланга нашел Даниэля Муньоса, который головой поразил дальний угол.

На 55-й минуте Эдди Нкетиа удвоил преимущество гостей, но арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Однако уже через три минуты английский форвард чисто пробил Руслана Нещерета.

В конце матча Кристал Пэлес пришлось доигрывать в меньшинстве из-за удаления хорвата Борны Сосы, который за две минуты заработал две желтые карточки.

В целом за матч Кристал Пэлс больше владел мячом (54% против 46%) и нанес больше ударов в створ ворот соперника – семь, тогда как динамовцы только раз пробили в створ в конце матча.

Динамо – Кристал Пэлес – 0:2

Голы: Муньос, 31 Нкетиа, 58

Муньос, 31 Нкетиа, 58 Удаление: Соса, 76

Следующий матч в Лиге конференций Динамо проведет против турецкого Самсунсора. Игра запланирована на 23 октября в турецком городе Самсун.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.