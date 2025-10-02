Київське Динамо з поразки від англійського Крістал Пелес розпочало виступи в основному раунді Ліги конференцій сезону-2025/26.

Матч Динамо Київ – Крістал Пелес відбувся на стадіоні Люблін Арена в польському Любліні та завершився перемогою команди АПЛ з рахунком 2:0.

Динамо – Крістал Пелес: як минув матч

Зі стартових хвилин підопічні Олександра Шовковського намагалися нав’язати боротьбу, але ініціативу перехопили гості. Крістал Пелес міг змінювати нулі на табло вже на старті гри, але врятував Тарас Михавко.

У середині тайму Михавко травмувався після зіткнення з Максансом Лакруа та вимушено залишив поле. Поки готували заміну, динамівці пропустили: Єремі Піно пасом з лівого флангу знайшов Даніеля Муньйоса, який головою вразив дальній кут.

На 55-й хвилині Едді Нкетіа подвоїв перевагу гостей, але арбітр зафіксував офсайд та скасував взяття воріт. Проте вже через три хвилини англійський форвард чисто пробив Руслана Нещерета.

Наприкінці матчу Крістал Пелес довелося догравати у меншості через вилучення хорвата Борни Соси, який за дві хвилини заробив дві жовті картки.

Загалом за матч Крістал Пелес більше володів м’ячем 54% проти 46%) та завдав більше ударів у площину воріт суперника – сім, тоді як динамівці лише раз пробили у площину наприкінці матчу.

Динамо – Крістал Пелес – 0:2

Голи: Муньйос, 31 Нкетіа, 58

Муньйос, 31 Нкетіа, 58 Вилучення: Соса, 76

Наступний матч у Лізі конференцій Динамо проведе проти турецького Самсунсора. Гра запланована на 23 жовтня у турецькому місті Самсун.

