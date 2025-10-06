Сборная Украины по футболу U-20 получила соперника в 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2025.

Об этом стало известно по итогам всех матчей группового этапа Мундиаля.

ЧМ-2025 U-20: с кем сыграет Украина в 1/8 финала

По итогам матчей группового этапа сборная Украины вышла из квартета B в плей-офф с первого места.

Соперником должна была стать команда, которая финиширует на третьем месте в группах A, C или D. Египет из группы A не отобрался как одна из третьих лучших команд. Это же не удалось сделать Австралии, которая была в группе D.

Следовательно, соперником сборной Украины U-20 стала Испания, которая в рейтинге третьих мест заняла последнее проходное место.

Украина U-20 – Испания U-20: дата и время матча

Игра сине-желтых против Фурии Рохи на молодежном ЧМ по футболу среди команд U-20 откроет программу плей-офф.

Матч Украина U-20 – Испания U-20 состоится во вторник, 7 октября, в 22:30 по киевскому времени. Встреча пройдет в чилийском городе Вальпараисо.

Победитель матча между Украиной и Испанией на ЧМ-2025 среди команд U-20 в четвертьфинале сыграет против команды, которая одержит победу в игре между Колумбией и Южной Африкой.

Сборная Испания U-20 за свою историю трижды доходила до финала турнира. В 1999 году она становилась чемпионом, а в 1985 и 2003 годах уступала в решающих поединках.

Согласно календарю турнира, матч за третье место и финал молодежного ЧМ по футболу 2025 года состоятся 18 и 20 октября соответственно.

