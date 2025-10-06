Збірна України з футболу U-20 отримала суперника в 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу-2025.

Про це стало відомо за підсумками всіх матчів групового етапу Мундіалю.

ЧС-2025 U-20: з ким зіграє Україна в 1/8 фіналу

За підсумками матчів групового етапу збірна України вийшла з квартету B у плейоф з першого місця.

Зараз дивляться

Суперником мала стати команда, яка фінішує на третьому місці в групах A, C або D. Єгипет, із групи A не відібрався як одна із третіх найкращих команд. Це ж не вдалося зробити Австралії, яка була у групі D.

Відтак, суперником збірної України U-20 стала Іспанія, яка у рейтингу третіх місць посіла останнє прохідне місце.

Україна U-20 – Іспанія U-20: дата і час матчу

Гра синьо-жовтих проти Фурії Рохи на молодіжному ЧС з футболу серед команд U-20 відкриє програму плейоф.

Матч Україна U-20 – Іспанія U-20 відбудеться у вівторок, 7 жовтня, о 22:30 за київським часом. Зустріч проведуть у чилійському місті Вальпараїсо.

Переможець матчу між Україною та Іспанією на ЧС-2025 серед команд U-20 у чвертьфіналі зіграє проти команди, яка здобуде перемогу у грі між Колумбією та Південною Африкою.

Збірна Іспанія U-20 за свою історію тричі доходила до фіналу турніру. У 1999 році вона ставала чемпіоном, а у 1985 та 2003 роках поступалася у вирішальних поєдинках.

Згідно з календарем турніру, матч за третє місце і фінал молодіжного ЧС з футболу 2025 року відбудуться 18 та 20 жовтня відповідно.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.