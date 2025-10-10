Матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026 по футболу состоится 10 октября на стадионе Лейгардальсведлюр в Рейкьявике.

Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Матч Исландия – Украина, где смотреть и кто покажет игру викингов и сине-желтых в квалификации на чемпионат мира-2026, рассказывают Факты ICTV.

Исландия – Украина: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Исландия – Украина в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.

Матч Исландия – Украина прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Волочай.

Также за час до стартового свистка начнется студия. Экспертами станут экс-игрок сборной Александр Головко и футбольный аналитик Андрей Колесник

На матче Исландия – Украина будет работать немецкая бригада арбитров, которую возглавит 35-летний Свен Яблонски.

Ему будут ассистировать Эдуард Байтингер и Лассе Кословски. Резервным арбитром назначен Флориан Бадштюбнер.

За VAR будет отвечать Бенджамин Бранд, которому будет ассистировать Даниэль Шлагер.

После стартовых двух туров сборная Украины занимает третье место в квартете D, имея в активе 1 очко. Столько же баллов и у Азербайджана, который по дополнительным показателям располагается на четвертом месте.

Лидером группы является сборная Франции, которая взяла в двух матчах максимальные 6 очков. Исландия идет второй, имея в активе 3 очка благодаря победе над Азербайджаном.

