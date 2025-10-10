Матч Ісландія – Україна у відборі на ЧС-2026 із футболу відбудеться 10 жовтня на стадіоні Лейгардальсведлюр у Рейк’явіку.

Початок матчу – о 21:45 за київським часом.

Матч Ісландія – Україна, де дивитися та хто покаже гру вікінгів та синьо-жовтих у кваліфікації на чемпіонат світу-2026, розповідають Факти ICTV.

Ісландія – Україна: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Ісландія – Україна у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Матч Ісландія – Україна прокоментують Вадим Скічко та Віталій Волочай.

Також за годину до стартового свистка розпочнеться студія. Експертами стануть ексгравець збірної Олександр Головко і футбольний аналітик Андрій Колісник

На матчі Ісландія – Україна працюватиме німецька бригада арбітрів, яку очолить 35-річний Свен Яблонскі.

Йому асистуватимуть Едуард Байтінгер та Лассе Кословскі. Резервним арбітром призначено Флоріана Бадштюбнера.

За VAR відповідатиме Бенджамін Бранд, якому асистуватиме Даніель Шлагер.

Після стартових двох турів збірна України посідає третє місце у квартеті D, маючи в активі 1 очко. Стільки ж балів й в Азербайджана, який за додатковими показниками розташовується на четвертому місці.

Лідером групи є збірна Франції, яка взяла у двох матчах максимальні 6 очок. Ісландія йде другою, маючи в активі 3 очки завдяки перемозі над Азербайджаном.

