Украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков отличились голами в матче 1/64 финала Кубка Испании.

Жирона, за которую выступают украинцы, встречалась на этой стадии турнира с командой Констансия, которая является представителем пятой лиги. Подопечные Мичела обыграли соперников со счетом 3:2.

Констансия – Жирона: голы Ваната и Цыганкова

Единственным украинцем, который со стартовых минут вышел на поле, был голкипер Владислав Крапивцов.

Сейчас смотрят

Во втором тайме при счете 1:0 в пользу Жироны на поле вышел Виктор Цыганков, а на 75-й минуте появился Владислав Ванат.

Констансии удалось сравнять счет, поэтому игра перешла в овертайм. Именно в экстратаймах отличились украинцы. Сначала на 103-й минуте Цыганков отпасовал на Ваната, который вывел свою команду вперед.

А через четыре минуты результативный удар на свой счет записал Ванат.

До конца овертайма Жирона пропустила еще один гол, но одержала победу и пробилась в следующий раунд Кубка Испании.

Следующий матч подопечные Мичела сыграют против Хетафе в пятницу, 31 октября, в Ла Лиге. В турнирной таблице после десяти туров Жирона занимает последнее, 20-е место, набрав семь очков.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.