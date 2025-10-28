Українські футболісти Владислав Ванат та Віктор Циганков відзначилися голами у матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії.

Жирона, за яку виступають українці, зустрічалася на цій стадії турніру із командою Констансія, яка є представником п’ятої ліги. Підопічні Мічела обіграли суперників із рахунком 3:2.

Констансія – Жирона: голи Ваната і Циганкова

Єдиним українцем, який зі стартових хвилин вийшов на поле, був голкіпер Владислав Крапивцов.

У другому таймі за рахунку 1:0 на користь Жирони на поле вийшов Віктор Циганков, а на 75-й хвилині з’явився Владислав Ванат.

Констансії вдалося зрівняти, тож гра перейшла в овертайм. Саме в екстратаймах відзначилися українці. Спершу на 103-й хвилині Циганков відпасував на Ваната, який вивів свою команду вперед.

А через чотири хвилини результативний удар на свій рахунок записав Ванат.

До кінця овертайму Жирона пропустила ще один гол, але здобула перемогу та пробилася до наступного раунду Кубка Іспанії.

Наступний матч підопічні Мічела зіграють проти Гетафе у п’ятницю, 31 жовтня, у Ла Лізі. У турнірній таблиці після десяти турів Жирона посідає останню, 20-ту сходинку, набравши сім очок.

