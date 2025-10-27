Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин получил удаление в матче десятого тура Ла Лиги против Барселоны, хотя и не выходил на поле.

Инцидент произошел в конце матча, когда началась потасовка возле скамейки запасных футболистов.

Реал – Барселона: Лунин получил красную

В конце матча Реал – Барселона при счете 2:1 в пользу галактикос Андрей Лунин покинул скамейку запасных и вызвал конфликт с футболистом Барселоны.

К ним присоединились партнеры по команде обоих игроков и персонал Реала и Барселоны.

Во время трансляции сообщили, что Андрей Лунин получил желтую карточку за неспортивное поведение, но в официальном протоколе матча после игры указано, что украинец получил прямую красную карточку.

Причиной удаления украинского голкипера указано, что он “покинул собственную скамейку запасных и двинулся в сторону скамейки соперников”, а также из-за “агрессивного поведения”.

Кроме Лунина арбитр раздал еще пять желтых карточек за неспортивное поведение за пределами поля: игрокам Реала Винисиусу, Эдеру Милитао и Родриго, а также футболистам Барселоны Алехандро Бальде и Феррану Торресу.

Матч Реал – Барселона завершился победой подопечных Хаби Алонсо благодаря голам Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема, а в составе каталонцев отличился Фермин Лопес.

Из-за отстранения Лунин останется вне заявки Реала на следующий матч чемпионата Испании, который галактикос проведут против Валенсии 1 ноября.

