Украинская ассоциация футбола и компания adidas представили новую домашнюю форму национальной сборной Украины.

Об этом сообщили на официальном сайте УАФ.

Новая форма сборной Украины по футболу

Дизайн формы был создан путем переосмысления элементов герба Украинской Народной Республики (УНР), который в 1918 году разработал художник и архитектор Василий Кричевский.

За основу он взял трезубец князя Владимира Великого, а стилизованный оливковый венок вокруг него символизировал миролюбие УНР.

Чтобы подчеркнуть преемственность украинской культуры через поколения, этот орнамент был интерпретирован в современном графическом решении.

Новый дизайн формы выполнен в традиционных желтых оттенках с синими полосами. В отличие от предыдущей версии, теперь на ней появились особые орнаментальные детали.

Новый комплект формы имеет привычные желтые цвета с синими полосками. Форма изготовлена с использованием инновационной технологии ClimaCool+, которая обеспечивает комфорт и вентиляцию даже во время самых интенсивных матчей.

Новая форма сборной Украины будет доступна для болельщиков в магазинах adidas, на adidas.ua и на shop.uaf.ua с 6 ноября.

Подопечные Сергея Реброва сыграют в новом комплекте формы уже на следующей неделе против команд Франции и Исландии в отборе на ЧМ-2026.

