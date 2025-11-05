Українська асоціація футболу та компанія adidas представили нову домашню форму національної збірної України.

Про це повідомили на офіційному сайті УАФ.

Нова форма збірної України з футболу

Дизайн форми було створено через переосмислення елементів герба Української Народної Республіки (УНР), який у 1918 році розробив художник й архітектор Василь Кричевський.

За основу він взяв тризуб князя Володимира Великого, а стилізований оливковий вінок навколо нього символізував миролюбність УНР.

Щоб підкреслити спадкоємність української культури через покоління, цей орнамент було інтерпретовано у сучасному графічному рішенні.

Новий дизайн форми виконаний у традиційних жовтих відтінках із синіми смугами. На відміну від попередньої версії, тепер на ній з’явилися особливі орнаментальні деталі.

Новий комплект форми має звичні жовті кольори із синіми смужками. Форма виготовлена з використанням інноваційної технології ClimaCool+, що забезпечує комфорт і вентиляцію навіть під час найінтенсивніших матчів.

Нова форма збірної України буде доступна для вболівальників у магазинах adidas, на adidas.ua та на shop.uaf.ua з 6 листопада.

Підопічні Сергія Реброва зіграють у новому комплекті форми вже наступного тижня проти команд Франції та Ісландії у відборі на ЧС-2026.

