У швейцарському Цюриху провели жеребкування стадії плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 із футболу. За його підсумками збірна України дізналася свого суперника.

Синьо-жовті потрапили у плейоф завдяки тому, що фінішували на другому місці у квартеті D.

Суперник збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026

Загалом до плейоф раунду потрапили 16 збірних. Україна перед жеребкуванням потрапила до першого кошика разом з Італією, Туреччиною та Данією, що автоматично позбавляло її шансів зустрітися з цими командами.

Суперником збірної України стала команда Швеції, яка була у четвертому кошику. Матч півфіналу плейоф кваліфікації відбудеться 26 березня 2026 року.

За умови перемоги, українці у фіналі плейоф відбору зіграють проти Польщі або Албанії.

Зазначимо, що обидва поєдинки у плейоф відбору будуть для синьо-жовтих номінально домашніми.

Результати жеребкування плейоф відбору на ЧС-2026

Шлях A

Італія – Північна Ірландія;

Вельс — Боснія та Герцеговина.

Шлях B

Україна – Швеція;

Польща — Албанія.

Шлях C

Туреччина – Румунія;

Словаччина — Косово.

Шлях D

Данія – Північна Македонія;

Чехія — Ірландія.

Жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу відбудеться 5 грудня.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року стартує 11 червня та триватиме до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

