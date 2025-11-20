Визначився суперник України у плейоф відбору на ЧС-2026 з футболу
У швейцарському Цюриху провели жеребкування стадії плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 із футболу. За його підсумками збірна України дізналася свого суперника.
Синьо-жовті потрапили у плейоф завдяки тому, що фінішували на другому місці у квартеті D.
Суперник збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026
Загалом до плейоф раунду потрапили 16 збірних. Україна перед жеребкуванням потрапила до першого кошика разом з Італією, Туреччиною та Данією, що автоматично позбавляло її шансів зустрітися з цими командами.
Суперником збірної України стала команда Швеції, яка була у четвертому кошику. Матч півфіналу плейоф кваліфікації відбудеться 26 березня 2026 року.
За умови перемоги, українці у фіналі плейоф відбору зіграють проти Польщі або Албанії.
Зазначимо, що обидва поєдинки у плейоф відбору будуть для синьо-жовтих номінально домашніми.
Результати жеребкування плейоф відбору на ЧС-2026
Шлях A
- Італія – Північна Ірландія;
- Вельс — Боснія та Герцеговина.
Шлях B
- Україна – Швеція;
- Польща — Албанія.
Шлях C
- Туреччина – Румунія;
- Словаччина — Косово.
Шлях D
- Данія – Північна Македонія;
- Чехія — Ірландія.
Жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу відбудеться 5 грудня.
Чемпіонат світу з футболу 2026 року стартує 11 червня та триватиме до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.