Динамо утвердило Костюка главным тренером команды: детали
- Игорь Костюк утвержден главным тренером Динамо после работы в статусе и.о., решение подтвердил президент клуба Игорь Суркис.
- Под руководством Костюка киевляне в УПЛ выиграли два матча и потерпели одно поражение, а также проиграли Фиорентине в Лиге конференций.
Игорь Костюк продолжит тренировать киевское Динамо в качестве главного тренера без приставки исполняющего обязанности.
Об этом сообщила пресс-служба клуба, ссылаясь на решение руководства Динамо.
Игорь Костюк – главный тренер Динамо
Назначение Костюка главным тренером Динамо Киев подтвердил президент клуба Игорь Суркис.
– Игорь Владимирович – талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на высшем уровне в европейских топ-чемпионатах, – заявил он.
Суркис добавил, что 50-летний Костюк хорошо знает динамовскую молодежь, не боится доверять молодым игрокам и умеет находить к ним правильный подход.
В конце ноября Костюк сменил Александра Шовковского на тренерском кресле главной команды.
С тех пор киевляне провели четыре матча под его руководством: в УПЛ киевляне проиграли Полтаве (1:2) и одержали победы над Кудровкой (2:1) и Вересом (3:0).
В Лиге конференций бело-синие проиграли Фиорентине в пятом туре и досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубка.