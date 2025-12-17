Игорь Костюк продолжит тренировать киевское Динамо в качестве главного тренера без приставки исполняющего обязанности.

Об этом сообщила пресс-служба клуба, ссылаясь на решение руководства Динамо.

Игорь Костюк – главный тренер Динамо

Назначение Костюка главным тренером Динамо Киев подтвердил президент клуба Игорь Суркис.

– Игорь Владимирович – талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на высшем уровне в европейских топ-чемпионатах, – заявил он.

Суркис добавил, что 50-летний Костюк хорошо знает динамовскую молодежь, не боится доверять молодым игрокам и умеет находить к ним правильный подход.

В конце ноября Костюк сменил Александра Шовковского на тренерском кресле главной команды.

С тех пор киевляне провели четыре матча под его руководством: в УПЛ киевляне проиграли Полтаве (1:2) и одержали победы над Кудровкой (2:1) и Вересом (3:0).

В Лиге конференций бело-синие проиграли Фиорентине в пятом туре и досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубка.

