Ігор Костюк продовжить тренувати київське Динамо як головний тренер без приставки виконувача обов’язків.

Про це повідомила пресслужба клубу, посилаючись на рішення керівництва Динамо.

Ігор Костюк – головний тренер Динамо

Призначення Костюка головним тренером Динамо Київ підтвердив президент клубу Ігор Суркіс.

– Ігор Володимирович – талановитий тренер, який вже багато років працює у нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топчемпіонатах, – заявив він.

Суркіс додав, що 50-річний Костюк добре знає динамівську молодь, не боїться довіряти молодим гравцям та вміє знаходити до них правильний підхід.

Наприкінці листопада Костюк змінив Олександра Шовковського у тренерському кріслі головної команди.

Відтоді кияни провели чотири матчі під його керівництвом: в УПЛ кияни програли Полтаві (1:2) та здобули перемоги над Кудрівкою (2:1) та Вересом (3:0).

У Лізі конференцій біло-сині програли Фіорентині у п’ятому турі та достроково втратили шанси на вихід до плейоф єврокубка.

