Динамо затвердило Костюка головним тренером команди: деталі
- Ігор Костюк затверджений головним тренером Динамо після роботи у статусі в.о., рішення підтвердив президент клубу Ігор Суркіс.
- Під керівництвом Костюка кияни в УПЛ виграли два матчі й зазнали однієї поразки, а також програли Фіорентині у Лізі конференцій.
Ігор Костюк продовжить тренувати київське Динамо як головний тренер без приставки виконувача обов’язків.
Про це повідомила пресслужба клубу, посилаючись на рішення керівництва Динамо.
Ігор Костюк – головний тренер Динамо
Призначення Костюка головним тренером Динамо Київ підтвердив президент клубу Ігор Суркіс.
– Ігор Володимирович – талановитий тренер, який вже багато років працює у нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топчемпіонатах, – заявив він.
Суркіс додав, що 50-річний Костюк добре знає динамівську молодь, не боїться довіряти молодим гравцям та вміє знаходити до них правильний підхід.
Наприкінці листопада Костюк змінив Олександра Шовковського у тренерському кріслі головної команди.
Відтоді кияни провели чотири матчі під його керівництвом: в УПЛ кияни програли Полтаві (1:2) та здобули перемоги над Кудрівкою (2:1) та Вересом (3:0).
У Лізі конференцій біло-сині програли Фіорентині у п’ятому турі та достроково втратили шанси на вихід до плейоф єврокубка.