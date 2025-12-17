Нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.

Об этом стало известно во время церемонии награждения FIFA The Best, которая состоялась в Катаре.

Дембеле – футболист года по версии ФИФА

28-летний футболист Усман Дембеле получил награду во время церемонии награждения в Дохе. В этой номинации он опередил своего партнера по сборной Килиана Мбаппе и футболиста Барселоны Ламина Ямаля.

В течение сезона 2024/25 Дембеле вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции. В сентябре он стал лауреатом премии Золотой мяч.

Футболисткой года признали испанку Айтану Бонмати, которая защищает цвета Барселоны. Это ее третья индивидуальная награда The Best за карьеру.

Награда, которая базируется на событиях с августа 2024 года по август 2025 года, присуждается по результатам голосования тренеров мужских национальных сборных, капитанов мужских национальных сборных, журналистов и болельщиков.

Команда года по версии ФИФА

В символическую одиннадцатку вошли шесть игроков победителей Лиги чемпионов. Также попали по два представителя английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги.

В состав команды вошли: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сити), Ашраф Хакими (ПСЖ), Вильян Пачо (ПСЖ), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Нуно Мендес (ПСЖ), Коул Палмер (Челси), Джуд Беллингем (Реал Мадрид), Витинья (ПСЖ), Педри (Барселона), Ламин Ямаль (Барселона) и Усман Дембеле (ПСЖ).

Монтиель выиграл премию Пушкаша

Вингер Индепендьенте Сантьяго Монтиель выиграл премию Пушкаша за самый красивый гол, который он забил ударом через себя из-за пределов штрафной площадки в матче против Ривадавии в аргентинской Примере.

Гол 25-летнего футболиста принес его команде победу со счетом 1:0.

View this post on Instagram A post shared by Gianni Infantino — FIFA President (@gianni_infantino)

Монтиель стал вторым аргентинцем подряд, выигравшим эту награду после Алехандро Гарначо в 2024 году.

Результаты The Best FIFA Awards 2025

Футболист года: Усман Дембеле (Франция/ПСЖ);

Футболистка года: Айтана Бонмати (Испания/Барселона);

Тренер года: Луис Энрике (ПСЖ);

Тренер года: Сарина Вигман (Англия);

Вратарь года: Джанлуиджи Доннарумма (Италия/ПСЖ)

Вратарь года: Анна Хэмптон (Англия/Челси);

Приз фэйр-плей: Андреас Гарласс-Нюкинг, врач клуба Ян Регенсбург, который спас жизнь болельщику Магдебурга во время матча.

Награда лучшим болельщикам: Захо (Ирак).

Международная федерация футбола ежегодно определяет лучших футболистов и футболисток года. ФИФА определяет с 2016 года. Рекордсмен премии среди мужчин – аргентинец Лионель Месси с тремя наградами.

