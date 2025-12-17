Форвард ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле визнаний найкращим футболістом року за версією ФІФА.

Про це стало відомо під час церемонії нагородження FIFA The Best, яка відбулася у Катарі.

Дембеле – футболіст року за версією ФІФА

28-річний футболіст Усман Дембеле отримав нагороду під час церемонії нагородження у Досі. У цій номінації він випередив свого партнера по збірній Кіліана Мбаппе та футболіста Барселони Ламіна Ямаля.

Зараз дивляться

Упродовж сезону 2024/25 Дембеле разом із ПСЖ виграв Лігу чемпіонів, Лігу 1 та Кубок Франції. У вересні він став лауреатом премії Золотий м’яч.

Футболісткою року визнали іспанку Айтану Бонматі, яка захищає кольори Барселони. Це її третя індивідуальна нагорода The Best за кар’єру.

Нагорода, яка базується на подіях з серпня 2024 року по серпень 2025 року, присуджується за результатами голосування тренерів чоловічих національних збірних, капітанів чоловічих національних збірних, журналістів і вболівальників.

Команда року за версією ФІФА

До символічної одинадцятки увійшли шість гравців переможців Ліги чемпіонів. Також потрапили по два представники англійської Прем’єр-ліги та іспанської Ла Ліги.

До складу команди увійшли: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сіті), Ашраф Хакімі (ПСЖ), Вільян Пачо (ПСЖ), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Нуно Мендес (ПСЖ), Коул Палмер (Челсі), Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Вітінья (ПСЖ), Педрі (Барселона), Ламін Ямаль (Барселона) та Усман Дембеле (ПСЖ).

Монтіель виграв премію Пушкаша

Вінгер Індепендьєнте Сантьяго Монтіель виграв премію Пушкаша за найкрасивіший гол, який він забив ударом через себе з-за меж штрафного майданчика в матчі проти Рівадавії в аргентинській Прімері.

Гол 25-річного футболіста приніс його команді перемогу з рахунком 1:0.

View this post on Instagram A post shared by Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

Монтіель став другим аргентинцем поспіль, який виграв цю нагороду після Алехандро Гарначо в 2024 році.

Результаті The Best FIFA Awards 2025

Футболіст року: Усман Дембеле (Франція/ПСЖ);

Футболістка року: Айтана Бонматі (Іспанія/Барселона);

Тренер року: Луїс Енріке (ПСЖ);

Тренерка року: Саріна Вігман (Англія);

Голкіпер року: Джанлуїджі Доннарумма (Італія/ПСЖ)

Воротарка року: Ганна Гемптон (Англія/Челсі);

Приз фейр-плей: Андреас Гарласс-Нюкінг, лікар клубу Ян Регенсбург, який врятував життя фанату Магдебурга під час матчу.

Нагорода найкращим вболівальникам: Захо (Ірак).

Міжнародна федерація футболу щороку визначає найкращих футболістів і футболісток року ФІФА визначає із 2016-го. Рекордсмен премії серед чоловіків – аргентинець Ліонель Мессі з трьома відзнаками.

Джерело : FIFA

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.