Донецький Шахтар зіграв унічию з хорватською Рієкою у заключному турі основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26. Команда Арди Турана фінішувала у топвісімці команд та продовжить виступи в 1/8 фіналу.

Матч Шахтар – Рієка відбувся у Кракові на Міському стадіоні Генрика Реймана у Кракові та завершився з рахунком 0:0.

Шахтар – Рієка: як минув матч

У першому таймі Шахтар більше володів м’ячем та завдав більше ударів по воротах, ніж суперник, але завдав більше ударів по воротах.

Зараз дивляться

У другому таймі гірники продовжили тиснути на ворота опонентів, але реалізувати свої спроби не вдалося. У підсумку арбітр зафіксував нічию у Кракові.

Таким чином Шахтар фінішував на п’ятій сходинці та продовжить свої виступи в 1/8 фіналу Ліги конференцій, уникнувши стадії 1/16 фіналу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.