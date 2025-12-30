Главный тренер итальянского футбольного клуба Лацио Маурицио Сарри перенес операцию на сердце.

Об этом сообщили орлы в своих социальных сетях.

Маурицио Сарри перенес операцию

66-летнему итальянскому специалисту диагностировали фибрилляцию предсердий, которая влияет на ритм сердца. Итальянские СМИ сообщают, что это была плановая операция.

В Лацио ожидают, что Сарри вернется к своим обычным обязанностям в ближайшие дни. Там сообщили, что операция прошла успешно.

– В ближайшие дни тренер вернется к регулярному руководству командой, – говорится в сообщении клуба.

Сарри впервые возглавил Лацио в июне 2021 года и привел их ко второму месту в сезоне-2022/23. В марте 2024 он покинул клуб, а во второй раз возглавил в июне 2025 года.

Орлы занимают восьмое место в Серии А, имея шесть побед в 17 матчах. Ожидается, что тренер вернется к выполнению своих обязанностей перед матчем против Наполи, который запланирован на воскресенье, 4 января.

