Головний тренер італійського футбольного клубу Лаціо Мауріціо Саррі переніс операцію на серці.

Про це повідомили орли у своїх соціальних мережах.

66-річному італійському фахівцю діагностували фібриляцію передсердь, яка впливає на ритм серця. Італійські ЗМІ повідомляють, що це була планова операція.

У Лаціо очікують, що Саррі повернеться до своїх звичайних обов’язків протягом найближчих днів. Там повідомили, що операція пройшла успішно.

– Найближчими днями тренер повернеться до регулярного керівництва командою, – йдеться у повідомленні клубу.

Саррі вперше очолив Лаціо у червні 2021 року та привів їх до другого місця в сезоні-2022/23. У березні 2024 він залишив клуб, а вдруге очолив у червні 2025 року.

Орли посідають восьме місце в Серії А, маючи шість перемог у 17 матчах. Очікується, що тренер повернеться до виконання своїх обов’язків перед матчем проти Наполі, який запланований на неділю, 4 січня.

