Тренеру Лаціо Мауріціо Саррі зробили операцію на серці: що відомо
- 66-річному Мауріціо Саррі зробили планову операцію через фібриляцію передсердь.
- У Лаціо повідомили, що хірургічне втручання пройшло успішно.
Головний тренер італійського футбольного клубу Лаціо Мауріціо Саррі переніс операцію на серці.
Про це повідомили орли у своїх соціальних мережах.
Мауріціо Саррі переніс операцію
66-річному італійському фахівцю діагностували фібриляцію передсердь, яка впливає на ритм серця. Італійські ЗМІ повідомляють, що це була планова операція.
У Лаціо очікують, що Саррі повернеться до своїх звичайних обов’язків протягом найближчих днів. Там повідомили, що операція пройшла успішно.
– Найближчими днями тренер повернеться до регулярного керівництва командою, – йдеться у повідомленні клубу.
Саррі вперше очолив Лаціо у червні 2021 року та привів їх до другого місця в сезоні-2022/23. У березні 2024 він залишив клуб, а вдруге очолив у червні 2025 року.
Орли посідають восьме місце в Серії А, маючи шість перемог у 17 матчах. Очікується, що тренер повернеться до виконання своїх обов’язків перед матчем проти Наполі, який запланований на неділю, 4 січня.