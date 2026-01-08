Бывший футболист Милана, ПСЖ и Барселоны Златан Ибрагимович назвал, по его мнению, лучшего футболиста в истории.

Об этом он сказал в интервью шведскому шоу (Ne)uspjeh prvaka, передает Sky Sports.

Ибрагимович назвал лучшего футболиста в истории

– Для меня Роналдо (бразильский форвард, – Ред.) был и остается лучшим игроком всех времен. Есть много великих футболистов, но для меня он номер один, – сказал Златан.

Швед признался, что вдохновлялся игрой Роналдо, а также признался, что является кумиром легенды бокса Мухаммеда Али.

– Не было Instagram или YouTube. Я ходил в библиотеку, искал видео, прятался, чтобы посмотреть на его дриблинг и движения. Я хотел научиться этим трюкам. Каким-то образом я сформировал свой стиль, благодаря Мухаммеду Али и Роналдо, – добавил он.

Ибрагимович сказал, что смотрел поединки Мухаммеда Али по телевизору, наблюдал, “как он говорил и вел себя”. Он признался, что еще ребенком сказал себе: “Я хочу быть таким, как он, но в футболе”. Тогда Ибрагимович начал смотреть матчи и впервые увидел Роналдо.

Напомним, после завершения игровой карьеры Златан Ибрагимович вернулся на Сан-Сиро, но в качестве советника владельцев Милана.