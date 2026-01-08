Колишній футболіст Мілана, ПСЖ та Барселони Златан Ібрагімович назвав, на його думку, найкращого футболіста в історії.

Про це він сказав інтерв’ю шведському шоу (Ne)uspjeh prvaka, передає Sky Sports.

Ібрагімович назвав найкращого футболіста в історії

– Для мене Роналдо (бразильський форвард, – Ред.) був і залишається найкращим гравцем всіх часів. Є багато великих футболістів, але для мене він номер один, – сказав Златан.

Швед зізнався, що надихався грою Роналдо, а також зізнався, що є кумиром легенди боксу Мухаммеда Алі.

– Не було Instagram чи YouTube. Я ходив до бібліотеки, шукав відео, ховався, щоб подивитися на його дриблінг і рухи. Я хотів навчитися цих трюків. Якимось чином я сформував свій стиль, завдяки Мухаммеду Алі та Роналдо, – додав він.

Ібрагімович сказав, що дивився поєдинки Мухамеда Алі по телевізору, спостерігав, “як він говорив та поводився”. Він зізнався, що ще дитиною сказав собі: “Я хочу бути таким, як він, але в футболі”. Тоді Ібрагімович почав дивитися матчі та вперше побачив Роналдо.

Нагадаємо, після завершення ігрової кар’єри Златан Ібрагімович повернувся на Сан-Сіро, але як радник власників Мілана.