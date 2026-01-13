Действующий чемпион ПСЖ выбыл из Кубка Франции на стадии 1/16 финала после сенсационного поражения от ФК Париж.

Матч ПСЖ – ФК Париж состоялся на Парк де Пренс и закончился со счетом 0:1.

ПСЖ вылетел из Кубка Франции

Подопечные Луиса Энрике потерпели поражение, несмотря на доминирование на поле на протяжении матча.

Сейчас смотрят

Единственный гол во втором тайме забил Нанитамо Иконе на 74-й минуте, который успел ударить до того, как его накрыл Илья Забарный.

За матч ПСЖ нанес 25 ударов по воротам соперников, в том числе семь в створ, но вратарь ФК Париж 22-летний Обед Нкамбадио стал настоящим героем вечера, совершив семь сейвов.

Последний раз ПСЖ вылетал из Кубка Франции на стадии 1/16 финала еще в 2014 году.

Украинский центрбек Илья Забарный провел на поле весь матч. У него была возможность сравнять счет в компенсированное время, но мяч после его удара головой пролетел рядом со штангой.

– Конечно, ПСЖ всегда борется за трофеи, поэтому вылет из Кубка – очень плохая новость для нас. Но это футбол. Нам нужно принять это, проанализировать и двигаться дальше. Мы должны восстановиться и быть готовыми отдать все в пятницу (матч против Лилля в Лиге 1, – Ред.), – сказал Забарный для клубной пресс-службы.

В начале января команды уже встречались в рамках Лиги 1 – тогда подопечные Луиса Энрике одержали победу со счетом 2:1.