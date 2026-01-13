Чинний чемпіон ПСЖ вибув з Кубка Франції на стадії 1/16 фіналу після сенсаційної поразки від ФК Париж.

Матс ПСЖ – ФК Париж відбувся на Парк де Пренс та закінчився з рахунком 0:1 .

ПСЖ вилетів з Кубка Франції

Підопічні Луїса Енріке зазнали поразки, попри домінування на полі упродовж матчу.

Єдиний гол у другому таймі забив Нанітамо Іконе на 74-й хвилині, який встиг вдарити до того, як його накрив Ілля Забарний.

За матч ПСЖ завдав 25 по воротах суперників, зокрема сім у площину, але воротар ФК Париж 22-річний Обед Нкамбадіо став справжнім героєм вечора, здійснивши сім сейвів.

Востаннє ПСЖ вилітав з Кубка Франції на стадії 1/16 фіналу ще у 2014 році.

Український центрбек Ілля Забарний провів на полі увесь матч. У нього була можливість зрівняти рахунок у компенсований час, але м’яч після його удару головою пролетів поруч зі стійкою.

– Звичайно, ПСЖ завжди бореться за трофеї, тому виліт із Кубка – надзвичайно погана новина для нас. Але це футбол. Нам потрібно прийняти це, проаналізувати й рухатися далі. Ми маємо відновитися й бути готовими віддати все у п’ятницю (матч проти Лілля в Лізі 1, – Ред.), – сказав Забарний для клубної пресслужби.

На початку січня команди вже зустрічалися у межах Ліги 1 – тоді підопічні Луїса Енріке здобули перемогу з рахунком 2:1.