Украинского защитника Александра Зинченко исключили из заявки Ноттингем Форест на Лигу Европы сезона-2025/2026.

Фамилия футболиста отсутствует в заявке команды на официальном сайте УЕФА.

Зинченко исключили из заявки на Лигу Европы

Причина выбытия Зинченко из заявки Ноттингема в Лиге Европы пока неизвестна. Это может быть связано с возвращением в состав другого защитника лесников Олы Айна.

Именно из-за травмы нигерийца украинца дозаявили на матчи Лиги Европы после завершения срока подачи составов для регистрации.

Также не исключено, что исключение Зинченко может быть связано с решением главного тренера команды Шона Дайча, который ранее раскритиковал Александра и еще нескольких футболистов за игру против Рексема в Кубке Англии.

В последние дни ряд СМИ писали, что Ноттингем рассматривает возможность досрочного прекращения аренды Александра Зинченко. В то же время, в соглашении с Арсеналом такой опции нет.

Украинец присоединился к Ноттингему летом 2025 года на правах аренды из Арсенала. Аренда игрока рассчитана до конца сезона. В текущем сезоне Александр сыграл 10 матчей во всех турнирах.

