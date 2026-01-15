Українського захисника Олександра Зінченка виключили із заявки Ноттінгем Форрест на Лігу Європи сезону-2025/2026.

Прізвище футболіста відсутнє у заявці команди на офіційному сайті УЄФА.

Зінченка виключили із заявки на Лігу Європи

Причина вибуття Зінченка із заявки Ноттінгема у Лізі Європи поки невідома. Це може бути пов’язано з поверненням до складу іншого захисника лісників Оли Айна.

Саме через травму нігерійця українця дозаявили на матчі Ліги Європи після завершення терміну подачі складів для реєстрації.

Також не виключено, що виключення Зінченка може бути пов’язане з рішенням головного тренера команди Шона Дайча, який раніше розкритикував Олександра та ще кількох футболістів за гру проти Рексема у Кубку Англії.

Останніми днями низка ЗМІ писали, що Ноттінгем розглядає можливість дострокового припинення оренди Олександра Зінченка. Водночас, в угоді з Арсеналом такої опції немає.

Українець приєднався до Ноттінгема влітку 2025 року на правах оренди з Арсенала. Оренда гравця розрахована до кінця сезону. У поточному сезоні Олександр зіграв 10 матчів у всіх турнірах.