На Мадейре неизвестный мужчина поджег статую футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду и выложил видео своего странного поступка в сеть.

Как пишет газета Daily Mail, сейчас полиция разыскивает вандала.

Статую Роналду на Мадейре подожгли

Молодой человек снял видео, как обливает бронзовую статую экс-нападающего Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджигает ее.

Сейчас смотрят

Когда пламя охватило скульптуру, он отступил от постамента и начал исполнять сумасшедший танец под музыку, звучавшую из динамика.

Мужчина опубликовал свое видео на странице в Instagram, где описывает себя как “человека, фристайлера и местного жителя”.

Вместе с видео своей выходки он написал не менее странное сообщение: Это последнее предупреждение от Бога.

Instagram user ‘zaino.tcc.filipe’ filmed himself setting fire to Cristiano Ronaldo’s statue outside the CR7 Museum in Funchal. Madeira’s PSP (Public Security Police) says it is “trying to identify the perpetrator of the crime of damage.” pic.twitter.com/qUt70chEqq — NassrXtra (@NassrXtra1) January 21, 2026

Отмечается, что хотя сначала пламя охватило всю статую, оно быстро погасло.

Полиция заявила, что уже установила личность поджигателя, но еще не нашла его.

В текущем сезоне Роналду провел 19 матчей за саудовский Аль-Наср, в которых забил 16 голов и сделал три голевые передачи. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2027 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.