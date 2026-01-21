На Мадейре неизвестный мужчина поджег статую футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду и выложил видео своего странного поступка в сеть.

Как пишет газета Daily Mail, сейчас полиция разыскивает вандала.

Статую Роналду на Мадейре подожгли

Молодой человек снял видео, как обливает бронзовую статую экс-нападающего Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджигает ее.

Когда пламя охватило скульптуру, он отступил от постамента и начал исполнять сумасшедший танец под музыку, звучавшую из динамика.

Мужчина опубликовал свое видео на странице в Instagram, где описывает себя как “человека, фристайлера и местного жителя”.

Вместе с видео своей выходки он написал не менее странное сообщение: Это последнее предупреждение от Бога.

Отмечается, что хотя сначала пламя охватило всю статую, оно быстро погасло.

Полиция заявила, что уже установила личность поджигателя, но еще не нашла его.

В текущем сезоне Роналду провел 19 матчей за саудовский Аль-Наср, в которых забил 16 голов и сделал три голевые передачи. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2027 года.

Криштіану Роналду

