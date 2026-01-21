На Мадейрі невідомий чоловік підпалив статую футболіста збірної Португалії Криштіану Роналду та виклав відео свого дивного вчинку у мережу.

Як пише газета Daily Mail, зараз поліція розшукує вандала.

Статую Роналду на Мадейрі підпалили

Молодик зняв відео, як обливає бронзову статую ексфорварда Манчестер Юнайтед і Реал Мадрид легкозаймистою рідиною, а потім підпалює її.

Зараз дивляться

Коли полум’я охопило скульптуру, він відступив від постапента та почав виконувати божевільний танець під музику, що лунала з динаміка.

Чоловік опублікував своє відео на сторінці в Instagram, де описує себе як “людину, фрістайлера і місцевого жителя”.

Разом із відео своєї витівки він написав не менш дивне повідомлення: Це останнє попередження від Бога.

Зазначається, що хоча спочатку полум’я охопило всю статую, воно швидко згасло.

Поліція заявила, що вже встановила особу підпалювача, але ще не знайшла його.

У поточному сезоні Роналду провів 19 матчів за саудівський Аль-Наср, у яких забив 16 голів і зробив три гольові передачі. Контракт футболіста з клубом чинний до кінця червня 2027 року.

Читайте також
Роналду вдруге виграв суд проти Ювентуса: про яку суму коштів йдеться
Криштіану Роналду

Пов'язані теми:

Криштіану РоналдуПортугаліяФутбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.