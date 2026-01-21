На Мадейрі невідомий чоловік підпалив статую футболіста збірної Португалії Криштіану Роналду та виклав відео свого дивного вчинку у мережу.

Як пише газета Daily Mail, зараз поліція розшукує вандала.

Статую Роналду на Мадейрі підпалили

Молодик зняв відео, як обливає бронзову статую ексфорварда Манчестер Юнайтед і Реал Мадрид легкозаймистою рідиною, а потім підпалює її.

Коли полум’я охопило скульптуру, він відступив від постапента та почав виконувати божевільний танець під музику, що лунала з динаміка.

Чоловік опублікував своє відео на сторінці в Instagram, де описує себе як “людину, фрістайлера і місцевого жителя”.

Разом із відео своєї витівки він написав не менш дивне повідомлення: Це останнє попередження від Бога.

Instagram user ‘zaino.tcc.filipe’ filmed himself setting fire to Cristiano Ronaldo’s statue outside the CR7 Museum in Funchal. Madeira’s PSP (Public Security Police) says it is “trying to identify the perpetrator of the crime of damage.” pic.twitter.com/qUt70chEqq — NassrXtra (@NassrXtra1) January 21, 2026

Зазначається, що хоча спочатку полум’я охопило всю статую, воно швидко згасло.

Поліція заявила, що вже встановила особу підпалювача, але ще не знайшла його.

У поточному сезоні Роналду провів 19 матчів за саудівський Аль-Наср, у яких забив 16 голів і зробив три гольові передачі. Контракт футболіста з клубом чинний до кінця червня 2027 року.

